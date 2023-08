Après un fiasco du niveau de celui de l’Équipe de France lors du Mondial 2023, forcément beaucoup de choses sont remises en question. Et souvent, dans ce genre de cas, le coach est le premier menacé. Sans surprise, la fédération française de basket va s’interroger sur Vincent Collet.

À la tête des Bleus depuis 2009, Vincent Collet sera-t-il toujours sur le banc de l’EDF pour les Jeux Olympiques 2024 de Paris ?

C’est l’une des grandes questions qui entourent l’élimination aussi terrible que surprenante des Bleus au premier tour de la Coupe du Monde 2023. Une question inévitable au vu du visage démontré par le Groupe France dans cette compétition et certains choix réalisés par le technicien des Bleus.

Le président de la Fédération Française de Basket Jean-Pierre Siutat s’est justement exprimé sur l’avenir de Vincent Collet, aujourd’hui via RMC Sports.

“Cela fait partie des dossiers que l’on va ouvrir et que l’on va clore le 10 octobre. On va tout regarder.”

Une déclaration un peu vague, mais qui symbolise l’incertitude autour du cas Collet actuellement. Boris Diaw, manager général des Bleus, est allé dans le même sens que son président.

“Pour l’instant, il n’y a aucune décision de prise pour personne. Vincent Collet y compris. On est tous remis en question. On peut tous l’être. N’importe quelle personne du staff peut être remis en question chaque année.”

« Sylvain, détends-toi… écoute pas Elie, Elie il veut pas jouer mais fais pas comme lui s’il te plaît, d’accord ? »pic.twitter.com/JfgLC7gE8H

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 29, 2023

L’autre grande question qui concerne indirectement Vincent Collet : est-ce qu’on peut se permettre de changer d’entraîneur à un an des Jeux Olympiques de Paris 2024 ?

Dans 12 mois, les Bleus vont aborder leur compétition la plus importante, des JO à la maison que l’on attend tous. Un changement de coach avec une échéance aussi proche peut s’avérer risqué, car elle bousculerait forcément la continuité qui s’est construite sur tant d’années avec Collet à la barre. Cela fait depuis 2009 que Vincent est sur le banc des Bleus et malgré certains échecs cuisants, le bilan en matière de résultats reste très solide : un titre de Champion d’Europe, une médaille d’argent aux Jeux Olympiques, deux médailles de bronze à la Coupe du Monde, deux médailles d’argent et une médaille de bronze à l’EuroBasket.

Tout cela, le président de la FFBB et Boris Diaw vont évidemment le prendre en compte quand il faudra trancher sur l’avenir de Vincent Collet. Mais au final, la vraie question à se poser chez les dirigeants français, c’est la suivante : Vincent Collet possède-t-il encore la légitimité suffisante pour maximiser le Groupe France en vue des JO ? La réponse à cette dernière risque de faire basculer le destin du sélectionneur.

D’ici le 10 octobre, on sera fixés.

Source texte : RMC Sport