On ne pensait jamais faire une émission sur l’élimination de l’Équipe de France après seulement trois jours de Mondial, mais pourtant nous y sommes. Les Bleus sont tombés lamentablement au premier tour de la Coupe du Monde, alors forcément fallait qu’on en parle dans un Apéro TrashTalk.

Par ici ta chaîne YouTube préférée pour prendre l’Apéro

Dans la longue histoire des Apéros TrashTalk, celui qu’on vient de tourner tient une place très particulière pour toutes les mauvaises raisons. Jamais, en plus de dix ans d’existence de la chaîne YouTube, on n’avait vécu un tel fiasco avec l’Équipe de France. Une défaite de 30 points face au Canada en ouverture de la Coupe du Monde, une nouvelle défaite contre la Lettonie après un dernier quart-temps catastrophique, et hop les Bleus peuvent déjà faire leurs valises pour rentrer à la maison (enfin façon de parler car il reste des matchs de classement, youhou). Comment en est-on arrivés là ? Était-ce si prévisible ? Vincent Collet : s’il part, qui pour le remplacer ? Les joueurs : what’s next ? Voilà les questions auxquelles on a tenté d’apporter des réponses, 24 heures après le choc de l’élimination.