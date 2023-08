Nous y sommes, enfin ! Ce vendredi 25 août, la Coupe du Monde de Basket 2023 sera lancée en Asie avec 15 jours de compétition acharnée, et la France, l’Espagne, Team USA ou encore l’Australie et le Canada feront le maximum pour aller chercher le trophée de champion !

Mais que va-t-on surveiller plus que tout sur cette quinzaine ? Jusqu’où peuvent aller les Bleus ? Les Américains sont-ils prenables ? Luka Doncic va-t-il tout écraser ? Qui va se faire une place en l’absence de Giannis et Jokic ? Lauri Markkanen est-il le meilleur grand blond de la planète ? On sort les meilleures takes internationales avant la Coupe du Monde de Basket 2023, histoire de monter tranquillement en pression durant sept jours !