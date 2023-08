Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2023-24 est enfin tombé ! Début des hostilités prévu le mardi 24 octobre prochain et conclusion attendue le 14 avril 2024, l’heure est donc venue de préparer ses valises et composter ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Chicago Bulls !

La saison passée, les Bulls ont bien failli étonner tout le monde en échouant à quelques centimètres des Playoffs après une saison régulière pourtant sans éclat. Cet été ? Aucun mouvement significatif dans le roster (arrivée de Torrey Craig tout de même), on ne change pas une équipe moyenne apparemment, mais les Bulls démarreront tout de même la prochaine saison avec un objectif de Playoffs compte tenu du talent présent en ville (DeMar DeRoza, Zach LaVine, Nikola Vucevic, Patrick Williams…). Le calendrier des Taureaux ? Analysons !

# Plus long road-trip : 4 matchs, à trois reprises (en novembre, février et mars). Les Bulls ne joueront notamment pas une seule fois chez eux entre le 6 et le 22 février.

# Plus longue session maison : 6 matchs entre le 20 et le 30 décembre (Lakers, Spurs, Cavs, Hawks, Pacers et Sixers) félicitations les gars car vous allez pouvoir passer Noël en famille. Et Diar DeRozan va donc pouvoir hurler dans les oreilles de son père.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 7, parce qu’on n’est plus dans les années 90

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 14

# Matchs à horaires français pour les Bulls : 2, la plus petite moyenne de toute la NBA

# Quelques affiches à retenir : deux matchs à domicile pour que la petiote fasse rater tous leurs lancers aux Raptors, les 27 octobre et 30 janvier, ou encore deux autres à Orlando les 10 février et 7 avril pour faire la fête à Nikola Vucevic. Les Bulls affronteront le Magic, les Raptors, les Nets et les Celtics les 3, 17, 24 et 28 novembre dans le cadre du In-Season Tournament, Cleveland le 15 janvier pour le MLK Day et les Lakers le 25 janvier à l’occasion de la NBA Rivals Week.

Our schedule is here! Meet us in the gym 👀@ATT | #BullsNation pic.twitter.com/WVLcZi8ByV

— Chicago Bulls (@chicagobulls) August 17, 2023

Full Schedule just dropped 🔥

Which games will you be at? 👀@ATT | https://t.co/1prQxySTM6 pic.twitter.com/UnOMceYvbk

— Chicago Bulls (@chicagobulls) August 17, 2023