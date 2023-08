Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2023-24 est enfin tombé ! Début des hostilités prévu le mardi 24 octobre prochain et conclusion attendue le 14 avril 2024, l’heure est donc venue de préparer ses valises et composter ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball des Charlotte Hornets !

Ils rêvaient de Victor Wembanyama, ils auraient pu avoir Scoot Henderson, et ils ont finalement drafté… Brandon Miller. Voilà en quelques mots comment on pourrait résumer le premier semestre 2023 des Hornets. Sur le terrain ? Pas de Miles Bridges, en proie à des affaires bien bre-som, un Mark Williams qui a attendu beaucoup trop longtemps avant de pouvoir jouer un nombre de minutes proportionnel à sa valeur, alors que LaMelo Ball a vu une grande partie de la saison en direct de l’infirmerie. Cette saison ? Avec tout le monde sur le pont et un n°2 de Draft il faudra progresser, obligatoirement. En avant pour le calendrier !

# Plus long road-trip : 6 matchs, du 26 décembre au 5 janvier, entre Los Angeles (Lakers et Clippers), Phoenix, Denver, Sacramento et Chicago.

# Plus longue session maison : 8 matchs (!), du 27 mars au 9 avril, et il vaudra mieux éviter d’en gagner plus de deux si Charlotte veut garder des chances à la prochaine Lottery. Cavs, Warriors, Clippers, Celtics, Blazers, Magic, Thunder et Mavericks vous voilà prévenu, celle-là devrait être facile à prendre.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 4, seuls les Raptors en ont moins, à LaMelo Ball et Brandon Miller de faire que ça change poour la saison prochaine.

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 15

# Matchs à horaires français pour les Hornets : 3, on peut difficilement faire pire.

# Quelques affiches à retenir : concernant les duels entre Brandon Miller et ses concurrents de la Draft, ce sera les 12 et 19 janvier face à Victor Wembanyama et les Spurs, le 25 février et le 3 avril face à Scoot Henderson et les Blazers. Charlotte jouera Detroit, Houston et Utah dans le cadre de la NBA Rivals Week, et les Wizards, les Bucks, le Heat et les Knicks à l’occasion des matchs du In-Season Tournament.

