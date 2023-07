Brandon Miller monte en puissance dans cette Summer League. Pour son troisième match sous le maillot des Hornets, l’ailier a réalisé une belle performance des deux côtés du terrain. Ça ne gagne toujours pas, mais ça joue de mieux en mieux.

Si tous les regards étaient tournés vers Victor Wembanyama, c’est plutôt Brandon Miller qui a brillé dans ce duel entre n°1 et n°2 de la Draft 2023. Auteur d’un double-double avec 16 points et 10 rebonds, le rookie de Charlotte s’est montré plutôt solide après deux premiers matchs mitigés. Cette fois-ci, il est tout de suite rentré dans sa rencontre en inscrivant deux paniers rapidement. Malgré des pourcentages au tir sont encore fragiles (5/15 dont 3/10 à 3 points), il a montré l’étendue de son talent offensif avec du tir longue-distance, du gros dunk et même un petit cross sur Wemby !

Where did Brandon Miller just take off from???#NBA2KSummerLeague on ESPN pic.twitter.com/8K96D4BhwO

— NBA (@NBA) July 8, 2023

Miller s’est également illustré en défense avec 3 interceptions, 1 contre et quelques belles séquences défensives, notamment – encore – sur Wembanyama. Il a contribué à limiter le Français, qui a connu quelques galères en attaque, à 9 petits points avec des pourcentages un peu sales. Ses problèmes de faute (5 ce soir) n’ont pas disparu, mais c’est encourageant de le voir investi de l’autre côté du terrain.

Brandon Miller with the defense on Victor Wembanyama. 🔒

pic.twitter.com/2igjqez0xr

— Hoop Central (@TheHoopCentral) July 8, 2023

Malgré une troisième défaite en trois rencontres pour Charlotte, Brandon Miller monte en puissance dans cette Summer League. Ça tombe bien, les Hornets ont encore trois matchs à disputer, dont un face aux Blazers de Scoot Henderson. Un nouveau duel dans lequel Miller devra répondre présent, si toutefois l’épaule de Scoot va mieux.