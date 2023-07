Las Vegas accueillait cette nuit la première soirée de la Summer League 2023, et ce sont bien entendus les premiers pas de Victor Wembanyama qui étaient principalement attendus. Mais le saviez-vous, il s’est également passé plein d’autres choses sur les parquets. Petit résumé ?

Les scores

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit

Ismaël Kamagate était titulaire avec les Nuggets (5 points, 6 rebonds, 2 passes et 1 contre) face aux Bucks et il en a un petit peu bavé face à Tacko Fall, les Bucks n’ont quant à eux pas daigné activé la puissance d’Hugo Besson sur ce match.

Rayan Rupert en a pas mal bavé niveau intensité face aux Rockets (1 rebond et 2 passes en 14 minutes)

Sidy Cissoko a encore été très utile en défense (7 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre), mais Sidy Cissoko n’a TOUJOURS pas mis le moindre tir avec les Spurs. Allez !

Yves Pons a eu le droit à quelques minutes de promenade avec les Hawks et a notamment envoyé un joli air-ball en première mi-temps.

Quelques highlights

Le programme de ce soir