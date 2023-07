Les Wolves peuvent être contents, il y aura au moins un trophée qui arrivera dans le Minnesota cette année. Pour la quatrième fois de sa carrière, Mike Conley a décroché le Sportsmanship Award ! Un record en NBA.

Pas vraiment au centre des récompenses individuelles durant sa longue et belle carrière, Mike Conley peut au moins se targuer d’avoir fait mieux que n’importe qui s’agissant du Sportsmanship Award. Ce trophée récompense ainsi chaque année les joueurs qui font le plus honneur aux valeurs du sport via leur éthique, leur fair-play et leur intégrité sur les parquets de la Grande Ligue.

En 2023, c’est donc Mike Conley qui empoche la mise et ce n’est pas vraiment une nouveauté pour le bonhomme puisqu’il s’agit déjà de sa quatrième statuette en carrière ! Il s’agit même d’un record en NBA puisqu’il partageait la première place du palmarès avec Grant Hill, récompensé lui à trois reprises.

Minnesota Timberwolves guard Mike Conley is the recipient of the Joe Dumars Trophy for winning the 2022-23 NBA Sportsmanship Award.

Full voting results: https://t.co/JhtoxT5B3a pic.twitter.com/QbHbmOVNiF

— NBA Communications (@NBAPR) July 7, 2023

Pour rappel, chaque équipe choisit un de ses représentants pour la récompense. Six finalistes sont ensuite choisis par un groupe de dirigeant de la Ligue. C’est finalement les joueurs eux-mêmes qui votent pour le grand vainqueur parmi les six derniers noms.

Classement Sportsmanship Award 2023 :

Mike Conley Boban Marjanovic Darius Garland Bam Adebayo Harrison Barnes Jalen Brunson

