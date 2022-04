Fin de saison oblige, la NBA commence à distribuer quelques récompenses individuelles. Le lauréat du jour s’appelle Patty Mills et il remporte le Sportsmanship Award 2021-22.

En attendant de savoir si les Nets remportent le titre, Patty Mills peut au moins savourer un premier prix cette saison. Le vétéran de Brooklyn a remporté le Trophée Joe Dumars (autre nomination pour le Sportsmanship Award), du nom de l’ancienne gloire des Pistons, qui récompense le joueur qui représente le mieux les valeurs du sport sur le terrain. Il succède ainsi à Jrue Holiday, qui l’avait emporté l’an passé avec les Bucks. Si ce trophée n’est pas le plus connu, il garde un certain prestige. 30 joueurs sont en effet choisis chaque année (chaque franchise nomine un membre de son effectif), puis un panel de dirigeants réduit la sélection à six finalistes. Les six derniers candidats sont alors départagés par le vote des joueurs de la Ligue. Un scrutin qui a souri à Patty Mills, élu devant Jeff Green et Bam Adebayo. Un bel honneur qui a évidemment fait réagir l’ancien meneur des Spurs.

« Encore une fois, c’est une de ces reconnaissances que tu ne prévois pas dans ta carrière. Vous faites simplement votre boulot chaque jour, je suppose, et vous êtes qui vous êtes. Mais la reconnaissance est cool. Je pense que ce qui est le plus cool, c’est que ce sont vos pairs, vos coéquipiers, les joueurs contre lesquels vous jouez, qui votent et c’est plutôt cool de savoir ça. C’est tout à l’honneur de ma famille et de mes parents, de mon éducation, de ma culture en particulier, et de toutes les valeurs qu’on m’a enseignées en grandissant, et maintenant je suis en mesure d’inspirer les autres à aimer le jeu, à le respecter et à le faire d’une manière respectueuse, alors oui, c’est cool. »

75 ans de la NBA oblige, la Ligue a fait parvenir un premier trophée commémoratif au joueur, un prix reçu pendant l’entraînement des Nets. Le Joe Dumars Trophy devrait lui arriver un peu plus tard.

Voilà de quoi mettre un peu de baume au cœur du côté de Brooklyn avant un Game 3 déjà capital la nuit prochaine (à partir de 1h30). On verra si ce prix fait pousser des ailes à Patty Mills sur le terrain. Kevin Durant et Kyrie Irving ne diraient surement pas non à l’idée de voir le sixième homme local célébrer son trophée avec un coup de chaud pour bousculer Boston et ramener les Nets dans la course à la qualification.

Intégrité, fair-play, comportement éthique, Patty Mills rassemble toutes ces belles qualités et ça méritait bien une petite récompense. L’Australien ajoute une nouvelle ligne à son C.V. avec le Sportsmanship Award 2021-22.

Source texte : NBA