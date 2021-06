Jrue Holiday élu joueur le plus fair-play de la NBA : typiquement le genre de mec avec qui on aimerait passer nos vacances

Ce n’est pas la récompense qui suscite le plus de hype, mais ça reste un petit trophée sympathique à exposer dans son armoire : le NBA Sportsmanship Award, autrement dit le trophée de la sportivité, autrement dit celui qui récompense le joueur le plus fair-play de la Grande Ligue. Cette année, il termine dans les mains de Jrue Holiday.

On sait tous que Jrue Holiday est un sacré bon joueur de basket. S’il continue à être sous-estimé, les vrais savent qu’on parle de l’un des défenseurs les plus relous de toute la NBA et d’un meneur ultra solide qui ferait le bonheur de n’importe quelle franchise. Si les Bucks ont balayé le Heat 4-0 au premier tour des Playoffs après avoir perdu 4-1 dans la bulle en 2020, c’est notamment parce que le basket est tout de suite plus facile avec Jrue à la mène au lieu d’Eric Bledsoe. Mais en plus d’assurer sur le terrain, il le fait aussi avec une grande classe et une belle dignité. La NBA a voulu récompenser ce package en lui offrant le titre de joueur le plus fair-play de la Ligue, le joueur qui incarne le plus les valeurs du sport sur les parquets US. Une bien belle récompense pour Jrue Vacances, qui faisait partie d’un groupe de 30 nominés au total, un par franchise. Parmi les six finalistes (un pour chaque division), choisis par un panel de dirigeants NBA, on avait Bam Adebayo (Heat), Harrison Barnes (Kings), Josh Okogie (Timberwolves), Kemba Walker (Celtics), Derrick White (Spurs) et donc Jrue Holiday, finalement élu par ses pairs. Le meneur des Bucks succède ainsi à Vince Carter, vainqueur en 2020, et Mike Conley, récompensé en 2019.

Clairement, Jrue Holiday est un bon gars. Non seulement fair-play, il est également le genre de coéquipier qui est particulièrement apprécié dans le vestiaire. Pas un hasard s’il avait remporté le Twyman-Stokes Teammate of the Year Award en 2020, une récompense qui a terminé dans les mains de Damian Lillard cette année. Et en plus de tout ça, Jrue est toujours là pour aider la communauté en ces temps de COVID, lui qui a notamment apporté son soutien à des entreprises et commerces de Milwaukee dans le besoin suite à la crise sanitaire. Là encore, ses efforts ont été reconnus par la Grande Ligue puisqu’il a reçu le NBA Cares Community Assist Award pour le mois de janvier 2021. Ça en fait des récompenses, et même s’il se sent oublié dans la course au Meilleur Défenseur de l’Année, son comportement exemplaire est quant à lui bien reconnu.

Joueur le plus fair-play, meilleur coéquipier, impliqué dans la communauté et pur basketteur, Jrue Holiday est un modèle à suivre. Désormais, sa prochaine mission, c’est aider les Bucks à aller jusqu’au bout des Playoffs et s’il y parvient, la boucle sera définitivement bouclée.

