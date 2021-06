NBA Top 5 de la nuit : Nicolas Batum en haute-altitude en 2021, comme quoi on ne peut jamais rien prévoir

Dans votre pieu, dans les transports ou juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 5 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : Willie Cauley-Stein a remporté la bataille des bandeaux face à Marcus Morris, ce qui était également la bataille des mecs partis trop jeunes de l’école.

#4 : Nicolas Batum en haute-altitude en 2021, alors là on aura tout vu.

#3 : incroyable Kawhi Leonard, qui arrive à ne faire transpirer aucune émotion sur un putback de folie en plein Game 6 de Playoffs.

#2 : bonne nouvelle, Kristaps Porzingis se souvient donc qu’il a le droit de pénétrer dans des raquettes.

#1 : incroyable Kawhi Leonard, qui arrive à ne faire transpirer aucune émotion sur un reverse poster de folie sur un mec de 2m20, en plein Game 6 de Playoffs.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !