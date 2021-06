Gary Payton devient officiellement coach : entre cours de trashtalking et cours de défense, ça va suer à la Lincoln University

Cela faisait pas mal de temps qu’on n’avait pas eu de nouvelles de Papa. Certes son fiston faisait parler de lui en arrivant aux Warriors, mais on se demandait ce que Gary Payton avait comme projet. On a désormais la réponse : il a décidé de se lancer dans le coaching.

La grande bouche de Gary Payton va pouvoir sévir à nouveau près des parquets de basket. On tient déjà à prévenir tous les officiels qui arbitreront les matchs de la Lincoln University, leurs oreilles risquent de siffler. Lincoln University, c’est donc là-bas que GP a décidé de poser ses valises pour tenter l’expérience du coaching selon The Undefeated. Payton vient de signer un deal de plusieurs années pour prendre le poste d’entraîneur. Il ne sera cependant pas dépaysé puisque cette université est basée à Oakland, sa ville natale. Et la particularité de cette opportunité, c’est que le programme basket n’est qu’à ses débuts. En effet, si l’on en croit notre source, la Lincoln University est avant tout connue pour sa business school. Le sport ? Il n’a jusqu’ici pas eu sa place mais c’est sur le point de changer et GP veut participer à ce projet et emmener sa future équipe de basket le plus haut possible. Sacré challenge, le genre de challenge qu’affectionne particulièrement Papa Payton, qui va pouvoir mettre en place ses propres règles et sa vision sans avoir à succéder à un autre coach. Traduction : il y aura beaucoup de cours de trashtalking pour déstabiliser l’adversaire et on peut s’attendre à une équipe qui va défendre dur tout en envoyant des mots doux dans la bouche de l’équipe évoluant en face. Plus sérieusement, le fait que la Lincoln University soit basée à Oakland a évidemment joué dans le choix de Gary, lui qui est bien triste de voir toutes ces franchises professionnelles représentant sa ville bouger ailleurs.

« On a perdu les Raiders [la franchise NFL désormais basée à Las Vegas, ndlr.]. Les Oakland A’s [franchise MLB, ndlr.] veulent partir car ils n’obtiennent pas de nouveau stade. Les Warriors sont partis. Donc nous avons besoin de quelque chose pour redonner de l’énergie à ces gens, à ces fans. »

On a hâte de voir comment Gary Payton va se débrouiller dans son nouveau rôle, même si on a déjà eu un petit aperçu de ce que ça pouvait donner. Faut pas oublier que GP a coaché dans la BIG3 League d’Ice Cube, et il va d’ailleurs y retourner cet été avant d’entamer sa mission à Lincoln. Bon, évidemment, difficile de comparer les deux situations, et on conseille quand même à Papa de ne pas aller trop loin dans le trashtalking car les techniques risquent de pleuvoir.

« Voilà à quoi ça va ressembler. Je vais recruter des joueurs qui travailleront dur, qui se battront. […] Notre programme va mettre l’accent sur la défense, on va courir d’un côté à l’autre du parquet, mais on sera une équipe disciplinée. » – Gary Payton

Une équipe à son image, voilà ce que veut Gary Payton, reconnu comme étant l’un des meilleurs meneurs et défenseurs extérieurs de l’histoire. À lui de recruter les gamins qu’il faut pour former un groupe compétitif capable de titiller des équipes de première division NCAA. Et pour l’anecdote, sachez que la Lincoln University pourrait aller jouer dans l’ancien centre d’entraînement des Warriors à Oakland, avec même potentiellement un match à l’Oracle Arena. Rien que ça.

Congrats to Gary Payton on winning the 2018 BIG3 BEST TRASH TALKER award. Stephen Jackson and Nate Robinson were tied for 2nd. @TheBIG3 Award Winners: https://t.co/yngmOqulB8 pic.twitter.com/Tj4VRfWC8B — Ballislife.com (@Ballislife) August 22, 2018

Source texte : The Undefeated