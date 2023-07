Tout juste auréolé d’une prolongation de 260 millions de dollars, Anthony Edwards possède désormais le contrat d’une superstar NBA. Mais avec autant de billets verts viennent également de grandes responsabilités, et Ant-Man a bien l’intention de les assumer.

Comme beaucoup de joueurs NBA, Anthony Edwards est actuellement à Las Vegas où se déroule comme chaque année la Summer League. L’occasion pour lui d’observer les jeunes joueurs des Minnesota Timberwolves, mais aussi d’envoyer un message très clair à toute la NBA : l’année prochaine, il va entrer dans le clan des superstars.

“Je pense que je devrais être dans la discussion des meilleurs joueurs NBA. Pas maintenant, mais je le serai après la saison prochaine.”

Voilà ce qu’a déclaré Ant-Man à Chris Haynes de Bleacher Report. “Pourquoi l’année prochaine ?” a répondu l’insider. “À cause de la saison que je vais avoir” a rétorqué l’arrière de Minnesota. Hop, voilà qui est dit !

Anthony Edwards: "I think I should be in conversations with one of the best players in the NBA. Not now, but after next year I will be."

Chris Haynes: "Why next year?"

Ant: "I mean cuz of the season I'm gonna have." 👀pic.twitter.com/uYtT4mnWEx

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 7, 2023

On a l’habitude d’entendre Anthony Edwards sortir de grosses déclarations, donc on n’est pas vraiment surpris par cette dernière. Mais l’autre raison pour laquelle on n’est pas surpris, c’est parce qu’elle vient d’un joueur en pleine ascension et à l’énorme potentiel.

Avec des stats de 24,6 points, 5,8 rebonds, 4,4 passes et 1,6 interception à 46% au tir (37% à 3-points) dans sa troisième saison NBA, Ant-Man a lâché ses meilleures stats en carrière et a participé à son premier All-Star Game cette saison. Un vrai cap de franchi pour le numéro 1 de la Draft 2020, qui a en plus montré depuis son arrivée dans la Ligue qu’il n’était pas effrayé par les grands moments, bien au contraire. Edwards a brillé lors de ses deux participations en Playoffs avec Minnesota, élevant à chaque fois son niveau de jeu pendant que d’autres (coucou Karl-Anthony Towns) galéraient.

Ant a le talent et la mentalité pour être un franchise player, et son côté hyper spectaculaire fait déjà de lui le nouveau visage des Timberwolves. Alors quand il dit qu’il fera partie des meilleurs joueurs NBA la saison prochaine, on a bien envie de le croire.

Anthony Edwards playoff highlights https://t.co/hQ0CUncveg pic.twitter.com/byRkUGmE3b

— ٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ (@JJETSFAN) June 30, 2023

Âgé de seulement 21 piges, Anthony Edwards ne peut que continuer à progresser dans les différents aspects du jeu. Le scoring bien sûr, mais aussi au niveau du playmaking où il a montré quelques belles choses cette saison quand le meneur D’Angelo Russell était absent. Et puis il ne faut pas oublier qu’Edwards possède également un sacré potentiel défensif grâce à son physique bien tanké (1m93 pour 102 kilos). L’arrière de Minnesota a donc tout ce qu’il faut pour devenir un jour une véritable superstar capable de dominer des deux côtés du terrain. Reste désormais à le prouver à travers ses performances, en continuant de bien prendre soin de son corps, tout en essayant de faire gagner plus souvent son équipe après une saison assez compliquée lors de l’An 1 du tandem Karl-Anthony Towns – Rudy Gobert.

“Je veux tuer tout ce qui bouge. C’est ça ma mentalité. À chaque fois que je vais rencontrer les meilleurs arrières de la NBA, je vais défendre sur eux et j’espère qu’ils défendront sur moi, comme ça je peux montrer que je suis bien meilleur qu’eux.” – Anthony Edwards (via ESPN)

Sources texte : Chris Haynes (Bleacher Report) / ESPN