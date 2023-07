Cité dans les rumeurs de trade depuis déjà quelques mois, Zach LaVine n’est toujours pas assuré de rester à Chicago la saison prochaine. Si aucune piste ne semble prendre de l’ampleur ces derniers jours, les Bulls ont bien discuté avec certaines franchises au sujet de leur arrière.

Nikola Vucevic et Coby White prolongés, Torrey Craig et Jevon Carter récupérés, l’intersaison des Bulls se place pour le moment sous le signe de la continuité, avec quelques petites retouches bien senties pour améliorer quelques secteurs ou combler des trous (longue absence de Lonzo Ball notamment).

Pourtant, certains avaient imaginé un gros chamboulement cet été, avec même potentiellement le démantèlement complet du Big 3 local et une reconstruction. Visiblement pas au programme d’Arturas Karnisovas, le boss du sportif dans l’Illinois.

Malgré une décevante dixième place au classement et sans Playoffs, les Bulls semblent prêts à faire confiance aux mêmes leaders pour la rentrée. Tous ? Peut-être pas sûr.

Depuis quelques semaines, Chicago ne semble pas fermer la porte à l’idée de transférer Zach LaVine. Si le joueur n’a pas réalisé une mauvaise saison d’un point de vue individuel (24,8 points, 4,5 rebonds, 4,2 passes), on a parfois l’impression que lui et DeMar DeRozan se marchent un peu sur les pieds et sa relation avec Billy Donovan n’est pas franchement incroyable. Malgré tout, il constitue la meilleure valeur marchande de l’effectif.

Si Chicago veut récupérer des assets pour le futur (des picks ou des jeunes à développer), c’est Zach LaVine qui constitue la meilleure monnaie d’échange. Reste à voir qui est intéressé.

On Zach LaVine and the trade speculation that continues to surround him.

For @NBCSChicago: https://t.co/1XKWU1Lnxc

— K.C. Johnson (@KCJHoop) July 7, 2023

Selon K.C. Johnson de NBC Sports Chicago, deux franchises ont eu des premiers échanges avec les Bulls concernant leur joueur. Il s’agirait des Blazers et des Sixers. Selon l’insider, souvent bien renseigné s’agissant de la franchise aux taureaux, les discussions n’ont pour le moment pas dépassé le stade initial et rien n’annonce une conclusion rapide.

Deux franchises pas vraiment anodines puisqu’elles ont toutes les deux un joueur qui préfèrerait être ailleurs. Damian Lillard et James Harden sont sur le départ et Portland comme Philadelphie vont tenter de s’y retrouver en termes de contrepartie.

À Philly, LaVine pourrait venir remplacer la barbe auprès de Joel Embiid, même si leurs profils ne sont pas vraiment similaires. De quoi au moins assurer une certaine compétitivité aux copains de la cité de l’amour fraternel. La piste Portland surprend un peu plus vu le plan reconstruction qui s’annonce mais peut-être que Joe Cronin a une idée en tête.

Source texte : NBC Sports Chicago