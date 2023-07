Marcus Smart veut servir de mentor à Ja Morant

Arrivé à Memphis dans le cadre du transfert de Kristaps Porzingis à Boston, Marcus Smart est sur le point d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Le Défenseur de l’Année 2022 a été présenté hier aux Grizzlies et a affiché certains de ses objectifs. Parmi les différentes casquettes qu’il souhaite porter : celle de mentor pour le jeune meneur superstar Ja Morant.

Ce n’est un secret pour personne, Ja Morant a pas mal déconné ces derniers mois. Sans revenir dans les détails, on rappelle que le franchise player des Grizzlies est actuellement suspendu par la NBA et ratera les 25 premiers matchs de la saison régulière 2023-24 pour s’être montré, à deux reprises, avec un flingue sur Instagram.

Cette absence a poussé les Grizzlies à s’incruster dans un plan à trois avec Washington et Boston pour recruter le pitbull Marcus Smart. Ce dernier assurera le rôle que possédait ces dernières années le meneur remplaçant Tyus Jones (transféré aux Wizards) en l’absence de Morant, mais Smart pense surtout à créer de vrais liens avec la superstar pour que son retour sur les parquets se fasse de la meilleure manière possible. Les deux ont d’ailleurs rapidement échangé par SMS après son transfert au mois de juin.

“C’est très important (de construire une relation avec Ja). Ja est un joueur très spécial et il est très important pour cette équipe. Si on veut faire quelque chose de grand, on aura besoin de Ja, et on aura besoin de lui à son meilleur niveau. Pour moi, en tant que compétiteur, j’adore pousser les gars dans leurs retranchements, surtout quand ils sont forts. Je l’ai fait à Boston avec ces gars [Jayson Tatum et Jaylen Brown, ndlr.] et ce sont mes frères aujourd’hui, donc je veux avoir la même relation avec Ja.”

Leader émotionnel des Celtics pendant tant d’années, Marcus Smart n’est pas étranger à ce rôle de mentor qu’il compte prendre progressivement chez les Grizzlies, une fois qu’il aura gagné la confiance de ses nouveaux coéquipiers. C’est le rôle qu’il possédait à Boston avec de jeunes stars comme Jayson Tatum et Jaylen Brown. Guider, encourager, complimenter, mais aussi dire les choses qui ne vont pas même si ça doit créer quelques frictions, voilà comment procède Marcus pour tirer le meilleur d’un joueur.

Ça tombe bien, c’est exactement ce dont Ja Morant, et plus généralement les Grizzlies, ont besoin pour se remettre sur le droit chemin après une saison 2022-23 décevante, ponctuée par une élimination dès le premier tour des Playoffs.

Au cours de cette campagne, avant les “exploits” de Morant sur Insta, un autre ancien – Steven Adams – avait élevé la voix dans un players-only meeting pour dire à ses jeunes coéquipiers qu’ils devaient montrer plus de discipline et éviter d’enchaîner les sorties en boîte de nuit quand Memphis jouait en déplacement. Au vu de ce qu’il s’est passé derrière, on ne peut pas dire que cet avertissement a fait son effet, mais on peut compter sur Marcus Smart pour resserrer les boulons tout au long de la saison prochaine si ses nouveaux coéquipiers manquent de professionnalisme.

“On a fait un pas en arrière cette saison, alors on s’est posés la question de savoir ce qu’il fallait ajouter à ce groupe. On voulait un très bon défenseur, polyvalent. On voulait plus de playmaking. On voulait quelqu’un qui a connu des batailles au plus haut niveau en NBA. Marcus coche toutes ces cases mais plus important encore, c’est un vrai winner.” – Zach Kleiman, manager général des Grizzlies (via ESPN)

On souhaite aux fans des Grizz que la fin de saison ratée de Memphis et la nouvelle suspension de Ja Morant vont servir de déclic pour remettre l’ensemble de l’équipe dans le droit chemin.

Les ambitions n’ont pas changé dans le Tennessee, l’équipe veut toujours prendre le pouvoir dans la Conférence Ouest, et l’expérience de Marcus Smart peut également aider en ce sens. On parle d’un joueur qui possède plus de 100 matchs de Playoffs sous les couleurs de Boston, qui a participé à cinq Finales de Conférence Est et qui a connu l’atmosphère toujours très spéciale des Finales NBA en 2022. Bref, le bonhomme a du vécu. Il espère désormais avoir un impact suffisant pour permettre aux Grizzlies d’atteindre leur destinée.

“Je suis excité de commencer un nouveau chapitre de ma vie et de ma carrière de basketteur, et quoi de mieux que le faire dans une ville qui me correspond parfaitement ? Grind City. Je suis un grinder [un battant, NDLR.], c’est ce que je fais de mieux.”

