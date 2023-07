Repositionné pivot à plein temps la saison passée, Anthony Davis pourrait bien revenir à son poste d’ailier-fort la saison prochaine. Dans un broadcast pour ESPN, le GM des Lakers a ouvert la porte à l’idée de voir AD jouer davantage en 4.

Anthony Davis et le poste de pivot, c’est une histoire vieille comme le monde. Depuis toujours, les observateurs insistent sur le fait que le joueur est taillé pour jouer en 5, encore plus que sa position de base d’ailier-fort. Le joueur, lui, n’a jamais été un grand fan à l’idée de jouer center. C’est pourtant à ce poste qu’il a réalisé une grosse saison en 2022-23, avec notamment une fin d’année civile titanesque où il semblait être le meilleur pivot de la Ligue.

Vu l’intersaison actuelle des Lakers, on imaginait le format se poursuivre, avec Davis en titulaire en pivot et potentiellement Jaxson Hayes (ou une autre recrue à venir) en back-up. C’est pourtant pas sûr selon les dernières déclarations de Rob Pelinka. Le General Manager de la franchise s’est ouvert à ESPN sur l’utilisation d’AD la saison prochaine et visiblement il a un modèle en tête.

“Darvin Ham et moi-même avons parlé à Anthony Davis à propos de l’idée de revenir au modèle que nous avions en 2020, lorsque nous avons gagné le titre, avec des gars comme Dwight Howard et JaVale McGee jouant aux côtés d’AD dans la raquette. Et nous avons identifié très tôt dans le processus de recrutement des agents libres que Jaxson est ce type de joueur.” “Il est grand, c’est un protecteur de cercle, il joue avec beaucoup d’énergie et c’est aussi un très bon poseur d’écran, donc quand vous avez des meneurs comme D’Angelo Russell qui jouent beaucoup sur pick-and-roll, pareil pour Austin Reaves, nous avons pensé que Jaxson s’adapterait bien à ces gars-là avec la façon dont il joue”.

On peut donc comprendre dans cette décla que Darvin Ham et Rob Pelinka imaginent une raquette Davis-Hayes à la rentrée. De quoi potentiellement sauver un peu d’énergie dans les duels pour AD mais reste à savoir si ce duo peut vraiment s’avérer complémentaire des deux côtés du terrain. Si la tendance se confirme, il faudra aussi penser à faire signer un autre big man pour servir de doublure à Hayes car le roster ne déborde pas d’intérieur à l’instant T.

Evidemment, le modèle de 2020, qui avait aidé les Lakers à remporter le titre grâce à une défense de très haut niveau reste un exemple à suivre mais pas sûr que Hayes ait les mêmes qualités que pouvaient apporter Howard ou McGee dans ce rôle. Sans oublier que la défense sur le périmètre des Lakers étaient également à un autre niveau avec des gars comme Alex Caruso ou Kentavious Caldwell-Pope. Autre chose que D’Angelo Russell et Austin Reaves. S’inspirer d’une saison pleine de succès pour construire oui, mais encore faut-il avoir les outils pour reproduire le même schéma.

