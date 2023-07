Rudy Fernandez prendra sa retraite internationale après les JO 2024

Véritable taulier de la sélection espagnole et capitaine lors du dernier EuroBasket, Rudy Fernandez a annoncé que les Jeux Olympiques de Paris en 2024 serait son dernier tournoi disputé avec la Roja. La fin d’une époque !

2 médailles d’argent et une de bronze aux JO, 2 médailles d’or en Coupe du Monde et 4 de plus à l’EuroBasket. Il suffit d’un petit coup d’œil sur le palmarès de Rudy Fernandez pour mesurer l’immense carrière accomplie par le natif de Majorque. Membre de la génération dorée de l’Espagne, aux côtés des frères Gasol, de Sergio Llull ou encore de Juan Carlos Navarro, le swingman a participé à la collecte de trophées de la Roja sur les deux dernières décennies.

Évidemment en France, on le connait particulièrement pour ses coups de vice mais aussi sa capacité à se montrer létal au shoot dans les moments chauds. Combien de fois les Bleus ont-ils subi les banderilles d’un Rudy Fernandez bouillant ? On préfère oublier.

Encore une fois convoqué pour la Coupe du Monde 2023 malgré ses 38 printemps, celui qui défend les couleurs du Real Madrid depuis dix ans désormais semble tout simplement inusable. Malgré tout, les bonnes choses ont aussi une fin et Fernandez a mis une date sur son calendrier s’agissant de sa retraite internationale.

Lors de l’ouverture d’un campus à Majorque portant son nom, le joueur de devoir de la Roja a expliqué qu’il comptait aller jusqu’aux JO 2024 à Paris avec l’équipe nationale. Une promesse qu’il avait faite à son père avant que celui-ci ne décède en 2022. Des propos traduits par Basket News.

“J’ai promis à mon père que les Jeux olympiques seraient mon dernier tournoi et je pense qu’il en sera de même au niveau professionnel ; j’espère y terminer ma carrière avec l’équipe d’Espagne”.

Retraite internationale donc et même retraite tout court pour le cauchemar des Bleus ?

“Il me reste un an au Real Madrid, c’est signé, c’est presque fait (le contrat) mais les Jeux olympiques seront mon dernier tournoi.”

Une année pour choper encore quelques titres en club avant un grand final aux JO avec un maillot qu’il a porté avec succès pendant plus de 20 ans (entre sections jeunes et équipe A). Avec le Mondial 2023 et les JO, Rudy Fernandez a encore deux opportunités pour remplir son armoire à trophées FIBA. Reste plus qu’à espérer pour nos Bleus que celui qui est passé notamment par les Blazers et les Nuggets en NBA ne finira pas sur deux médailles dorés.

