Sa première mi-temps était discrète ? On se disait que Jabari Smith Jr. faisait presque déjà… vieux au milieu de tous ces rookies ? Sheesh, l’intérieur des Rockets a mis les points sur les i et les barres sur les t en deuxième mi-temps. On n’est qu’en juillet hein, mais cette nuit le patron c’était Jabari !

On avait surtout passé les vingt premières minutes de ce match à se gargariser du talent d’Amen Thompson et Cam Whitmore, les deux derniers arrivés côté Rockets, et de celui de Scoot Henderson, déjà beaucoup trop fort, mais quand il a fallu hausser un peu le ton, le n°3 de la Draft 2022 Jabari Smth Jr. n’a pas fait les choses à moitié. En défense, en attaque, la joie à la fin du match… C’est bien simple, on a limite jamais vu Jabari aussi focus et heureux.

JABARI SMITH JR. GAME WINNER. 🔥🔥🔥

pic.twitter.com/v5NOpQWAGj

On exagère un peu, enfin pas tant que ça finalement, mais c’est bel et bien une perf énorme que le Jab a sorti cette nuit. On n’a pas compté parce que l’été on a la flemme, mais sur les 33 pions de JBJ une trentaine a bien du être inscrite après la pause. Et si on commençait à sacrément s’impatienter en matant Victor Wembanyama s’échauffer dans un couloir, on a finalement bien fait d’attendre car on aura vécu en direct le premier buzzer beater de l’été, ceci donnant lieu à de belles scènes de joie entre gamins de bonne humeur.

33 points à 8/18 au tir dont 3/8 à 3-points et 14/17 aux lancers, 7 rebonds, 2 passes, 1 contre, un game winner du parking. Ça n’est pas une surprise mais Jabari Smith Jr. n’a déjà plus rien à faire à Las Vegas.