La France du basket s’était levé, la planète basket ne voulait pas le rater. Victor Wembanyama a fait ses grands débuts avec les Spurs cette nuit, en Summer League, ce ne fut pas une partie de plaisir mais on a déjà hâte d’être au round 2.

Si vous aimez la nuance, ce match était fait pour vous. La nuance car, oui Victor Wembanyama en a bavé mais 1) il y a aussi de bonnes choses au menu, 2) on ne va quand même pas demander à un gamin de claquer un 25/18 dès son premier match et 3) si vous découvrez seulement la Summer League sachez que ce n’est pas la vraie vie. Cette nuit ? Victor Wembanyama a fait face aux Hornets le dur apprentissage de la vie la vraie, d’une vie qu’il ne mettrait sans doute pas longtemps à dompter, même si pour le coup ce fut assez rude à vivre sur certaines séquences. Du bon, comme cette capacité incroyable à dribbler et à créer (on rappelle qu’il mesure 7m62), cette envie de servir les copains pour ne pas tirer la couverture à lui, quitte parfois à en faire trop. Du moins bon, comme ce déchet au tir, ce poster maison reçu des mains de Kai Jones, qui restera donc comme celui qui a souhaité la bienvenue à Wemby en NBA, cool, le CV de Kai Jones est enfin attaqué.

Très rapidement Victor Wembanyama aura montré qu’il sera l’élément central de son équipe tant il pèse et prend de la place en attaque et en défense, et si au final le bilan chiffré n’est pas des plus honorables, l’objectif est néanmoins rempli avec presque 30 minutes passées à gambader et à découvrir son nouveau monde. Une petite action à 4 points viendra en toute fin de match redorer un chouia la feuille de stats, le genre d’action qui nous donne déjà envie d’être à dimanche soir pour la rebelote, ce sera à 2h du matin face aux Blazers de Scoot Henderson.

En parlant de concurrence tiens, petit big up ce soir à Brandon Miller, qui a regardé les Spurs dans les yeux et qui a enfin réussi à sortir de son enfer ballons perdus + fautes en inscrivant 15 pions dont quelques sucreries, et en défendant de manière honnête tout au long du match. Pour les Spurs c’est encore Julian Champagnie qui a fait le spectacle en posant ses 20 pions habituels et en postérisant le pauvre James Nnaji sans aucune forme de respect.

Block the shot.

Push it in transition.

Drop the dime.

Victor Wembanyama making an impact right away during his #NBA2KSummerLeague debut on ESPN! pic.twitter.com/CCa604r02w

— NBA (@NBA) July 8, 2023

WEMBY AND-1, his first bucket!#NBA2KSummerLeague on ESPN pic.twitter.com/eRCAiGB1CH

— NBA (@NBA) July 8, 2023

Victor’s handles and vision are absurd. pic.twitter.com/ANpVPWKCZz

— NBA (@NBA) July 8, 2023



En résumé ? Beaucoup de déchets, déjà un poster dans la chambre, mais les bribes montrées ont suffi à nous rassurer pour la suite. Il faudra être patient, un peu, mais Victor Wembanyama devrait probablement nous faire oublier très vite la notion de temps. Bienvenue en NBA le W.