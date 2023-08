Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison NBA 2023-24 est enfin tombé ! Début des hostilités prévu le mardi 24 octobre prochain et conclusion attendue le 14 avril 2024, l’heure est donc venue de préparer ses valises et composter ses tickets. Alors on ne perd pas de temps, et on check tout de suite le programme 100% basketball du Miami Heat !

Un stylo rouge dans une main, le calendrier de sa franchise préférée dans l’autre, et on prend des notes dans son Agenda TrashTalk !

⭐️ L’AGENDA OFFICIEL TRASHTALK 2023-24 ! ⭐️

Année olympique… couverture mythique ! 🇫🇷

🏀 365 jours

🏀 200 anecdotes

🏀 50 quiz

🏀 1 giga cahier de vacances

Écoles, collèges et lycées : on sera là pour la rentrée ! 🥰

DISPONIBLE DÈS MAINTENANT ! ❤️

➡️ https://t.co/NiDIQXo3jc pic.twitter.com/DEogFPGUqh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 19, 2023

La saison passée, un exceptionnel Jimmy Butler et ses gars sont passés à quelques Nuggets de la bague. Une deuxième défaite en finale après celle de 2020, une troisième de suite même après celle de 2014 face aux Spurs. Inutile donc de s’éterniser sur le genre d’objectif maison cette année encore, pour une équipe jamais aussi dangereuse que quand elle vole au dessous du radar. Et vous, juste pour voir, vous les mettez où cette saison le Heat ?

# Plus long road-trip : 6 matchs en février (Bucks, Sixers, Pelicans, Kings, Blazers et Nuggets), avec le All-Star Weekend au milieu. En clair, les joueurs du Heat ne verront pas leur salle entre le 11 février et le 2 mars.

# Plus longue session maison : 4 matchs, à quatre reprises.

# Matchs en antenne nationale (TNT + ESPN + ABC) : 24, un minimum pour un finaliste NBA en titre

# Nombre de matchs joués en back-to-back : 13, moyenne basse

# Matchs à horaires français pour le Heat : 9, les fans français de Mayami sont parmi les plus botoxés chanceux

# Quelques affiches à retenir : les matchs face à Cleveland le 22 novembre et les 20 et 24 mars, lors desquels Kevin Love se rappellera au bon souvenir des Cavs, et le Heat en profitera pour taper la bise à Max Strus. Les 28 octobre et 18 décembre, Jimmy Butler tentera de botter le cul de son bestie Karl-Anthony Towns, alors que Kyle Lowry passera voir la famille à Toronto le 17 janvier, le jour de l’anniversaire de ma mère et d’Alexandre Martin mais on s’en fout. Remake de la dernière Finale NBA contre Denver le 29 février (anniv de Tyrese Haliburton, Gérard Darmon et moi-même), MLK Day le 15 janvier à Brooklyn, Memphis et Boston à l’occasion de la Rivals Week puis Wizards, Hornets, Knicks et Bucks pour le In-Season Tournament.

Who’s fired up for ’23-24?!

Sign up for early access to the games you wanna be here for 🎟 https://t.co/UQmTZlkIDb pic.twitter.com/CD7eozLsLG

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) August 17, 2023