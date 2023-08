Six jours. Dans six jours on y est, dans six jours la France affrontera le Canada lors de la première journée de cette Coupe du Monde 2023. En attendant ? Chacun se chauffe les doigts pour être fin prêt le Jour J et c’est le cas notamment des Américains et des Grecs, qui se joueront lors de la phase de poule et qui se sont joués hier soir en scred pour parfaire les automatismes. Envoyez les highlights !

Abu Dhabi, des blancs, des bleus, des sourires. Le lundi 28 août, à 14h40, Team USA et la Grèce s’affronteront pour la première place du Groupe D (Nouvelle-Zélande et Jordanie sont les deux autres chanceux de la poule), mais hier soir le mot d’ordre était montée en puissance. Avec un cinq de départ inchangé (Brunson, Edwards, Bridges, Ingram, Jackson Jr.), les Cainris ont facilement dominé des Grecs qui, au contraire, n’ont pas su trouver leurs leaders. Thomas Walkup a bien envoyé quelques banderilles mais globalement Anthony Edwards (21 points) et ses sauces étaient largement au dessus et continuent leur montée en puissance, dans l’ombre des observateurs qui se plaisent à faire de cette équipe une future catastrophe industrielle et qui pourraient bien être surpris.

Une victoire 108-86, rassurante même si la Grèce, elle ne l’est pas, et la suite des évènements dimanche pour Team USA avec un dernier match de prépa face à l’Allemagne, adversaire semble-t-il légèrement plus coriace. Attention car Team USA avance, plus vite qu’on ne voudrait bien le croire…