Nouveau directeur général de Team USA, Grant Hill s’est exprimé à propos de son équipe et de la domination américaine sur la scène internationale. Pour lui, ce n’est plus aussi facile de dominer dans les grandes compétitions, la faute à un manque d’intérêt des américains pour ces joutes, mais aussi à un style de jeu plus favorable pour les autres nations. Retour sur les déclas du boss de Team USA, à un peu moins d’un mois de la Coupe du Monde en Asie.

Au micro de HoopsHype, le nouveau directeur général de Team USA Grant Hill s’est confié sur l’état du basket américain au niveau international. Depuis 1992 et la Dream Team légendaire, l’équipe des États-Unis peine, selon lui, à dominer outrageusement ses adversaires :

« On s’attend toujours à ce que nous [Team USA] gagnions. Je pense que les gens s’inquiètent plus de nous voir perdre que de nous voir gagner. Et ce que je veux dire par là, c’est que nous sommes censés gagner à chaque fois. D’une certaine manière, il y a peut-être un manque de considération du basket international ici aux États-Unis. Ce que je veux dire par là, c’est que c’est difficile de dominer. Il suffit de penser à certaines de ces équipes légendaires, l’équipe de la rédemption en 2008 par exemple ou à la grande équipe de 2012 avec Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Durant. Tout le talent de ces équipes combiné, et vous arriviez en fin de match pour le titre ou les médailles, avec deux points d’avance à 90 secondes de la fin, vous voyez ? Ce n’est plus l’équipe de rêve originale où l’on écrasait la concurrence. » – Grant Hill pour HoopsHype via Apple Podcast

Il faut dire que la Dream Team de 1992 a laissé un lourd héritage avec une campagne olympique à Barcelone totalement irréelle. Aucune équipe, aussi talentueuse soit elle n’a réussi à autant dominer une compétition de bout en bout.

Dire également que les Etats-Unis ont quelque peu perdu ce goût de la gagne sur la scène internationale ? Oui, aussi un petit peu. Aucune grande superstar américaine de la NBA ne figurera dans le roster de Team USA pour le Mondial en Asie à la fin du mois. Exit LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Jayson Tatum, Klay Thompson… Alors forcément, Grant Hill a conscience qu’il n’a pas, sur cette compétition, la garantie de ramener l’or même si il possède dans son deck de sacrés atouts qui ont tout à prouver avec la bannière des USA sur le coeur.

« C’est un jeu [le format FIBA] qui est plus familier pour les autres nations, qui est aussi arbitré différemment et dont les règles sont différentes. Je ne cherche pas d’excuses, mais j’essaie simplement de montrer que ce n’est pas facile de gagner. C’est pourquoi nous sommes reconnaissants de l’engagement des douze hommes qui feront partie de cette équipe.”

Le roster de Team USA sera composé de :

Meneurs : Jalen Brunson, Tyrese Haliburton

Arrières : Austin Reaves, Anthony Edwards

Ailiers : Mikal Bridges, Brandon Ingram, Josh Hart

Ailiers-forts : Paolo Banchero, Cam Johnson, Bobby Portis

Pivots : Jaren Jackson Jr, Walker Kessler

Beaucoup de qualité, beaucoup de très beaux joueurs à suivre. La Team USA figurera forcément parmi équipes favorites de la compétition mais devra sortir son meilleur basket pour battre les plus grandes nations internationales et effacer la déconvenue du Mondial 2019 où les USA ne sont même pas parvenus à monter sur le podium.

