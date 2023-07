Le 31 juillet 2007, les Celtics et les Wolves concluaient l’un des plus gros transferts de l’histoire de la NBA en envoyant Kevin Garnett, légende vivante du Minnesota, à Boston. Seize ans après, TrashTalk revient sur ce trade qui a eu un des conséquences immédiates avec un titre à la clé, mais aussi un impact à long terme en ouvrant l’ère du rassemblement de stars en NBA.

À l’été 2007, les Celtics sortent de l’une des pires saisons de leur histoire avec un bilan de 24 victoires pour 58 défaites. Des résultats qui frustrent les fans, et Paul Pierce, qui évolue à un niveau trop élevé pour jouer dans une équipe de bas de tableau, commence même à avoir des envies de départ, neuf ans après son arrivée dans le Massachussetts. Pour éviter ce scénario catastrophe qui propulserait sa franchise plus bas qu’elle ne l’est déjà, le General Manager Danny Ainge décide d’agir pour construire une équipe compétitive autour de The Truth.

Cela commence par un gros trade réalisé le soir de la draft : les Celtics envoient le 5e choix (devenu Jeff Green), Delonte West et Wally Szczerbiak à Seattle en l’échange du shooter Ray Allen. Le septuple All-Star vient renforcer une ligne arrière bostonienne bien dégarnie et apporte un premier soutien de choix à Paul Pierce. Mais Danny Ainge ne s’arrête pas là, bien conscient que cette arrivée ne suffira pas à faire de son équipe un vrai prétendant au titre.

Le GM s’intéresse donc à un plus gros poisson… ou plutôt à un plus gros loup nommé Kevin Garnett. Auteur d’une nouvelle grosse saison individuelle, l’intérieur est dans une situation difficile chez les Wolves, qui sortent eux aussi d’une saison ratée avec seulement 32 victoires. Trois ans après avoir atteint les Finales de Conférence, ils décident de tourner une page de leur histoire en rendant KG disponible sur le marché des transferts.

Les équipes intéressées sont nombreuses, mais au milieu des Lakers, Warriors et Suns, ce sont les Celtics qui ont le dernier mot et s’offrent les services du MVP 2004. La franchise du Massachusetts envoie tous les assets en sa possession : Al Jefferson, Ryan Gomes, Gerald Green, Theo Ratliff, Sebastian Telfair et deux premiers tours de draft. En se séparant de 7 joueurs et 3 tours de draft pour recruter Allen et Garnett, Boston fait un pari risqué, qui va s’avérer gagnant.

July 31, 2007

*Trade Alert*

Celtics receive:

Kevin Garnett

Timberwolves receive:

Al Jefferson

Ryan Gomes

Gerald Green

Theo Ratliff

Sebastian Telfair

2009 1st Rd pick (#6) – Jonny Flynn

2009 1st Rd pick (#2) – Wayne Ellington

This better workpic.twitter.com/ZyuSBlWiVp

— Boston Sports Info (@bostonsportsinf) July 31, 2023

Grâce à leur nouveau Big 3, les C’s redeviennent un sérieux candidat au titre à l’entame de la saison 2007-08. Et ils le prouvent sur le terrain en écrasant la régulière avec un bilan de 66-16 (soit 42 victoires de plus que l’année précédente, un record). L’impact des nouvelles recrues se ressent tout de suite, notamment celui de Garnett, qui fait de Boston la deuxième défense de la ligue et remporte le titre de Défenseur de l’année 2008. Les Celtics affichent un jeu collectif déconcertant pour une équipe qui a connu autant de bouleversements à l’intersaison. En à peine quelques mois, ils deviennent un véritable monstre qui dépasse les attentes sur tous les plans.

À l’entame des playoffs, Boston fait office de favori… mais connaît quelques difficultés à l’allumage et doit batailler en 7 matchs face aux Hawks puis aux Cavs de LeBron James. Les Celtics se hissent tout de même en Finales de Conférence, où ils réaffirment leur supériorité en battant les Pistons 4-2. Qualifiés pour les Finales NBA pour la première fois depuis 1987, ils s’imposent sur le même score face au Lakers et décrochent le 17eme titre de leur histoire.

On this date in 2008, the Celtics win their 17th NBA title with a 131-92 victory over the Lakers in Game 6.

Boston was a 24-win team the season before, wrapping up the biggest turnaround in NBA history and their first title since 1986. pic.twitter.com/Cx2ht5GArV

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 17, 2020

Dominateur sur l’ensemble de la saison régulière et des playoffs, le Big Three a réussi sa mission : ramener le trophée Larry O’Brien à Boston et remettre cette franchise mythique sur le toit de la NBA. C’est aussi un bel accomplissent personnel pour Pierce, Garnett et Allen, qui décrochent leur premier sacre en carrière, le seul pour les deux premiers. Mais les années suivantes ne sont pas aussi victorieuses pour les Celtics, qui se hissent plusieurs fois en Finales de Conférence et retrouvent même les Finales NBA… sans remporter de nouveau titre. Après cinq saisons de coopération, le trio se sépare en 2013, laissant une immense empreinte à Boston, mais aussi dans toute la ligue.

En effet, l’impact de la formation de ce Big Three ne se limite pas au titre remporté en 2008. Le transfert de Kevin Garnett à Boston a aussi une influence considérable sur l’avenir de la NBA, ouvrant une nouvelle ère au sein de la Grande Ligue : celle du rassemblement de stars. Devenue monnaie courante (Nets 2021, Suns 2023,…), cette idée de réunir plusieurs gros joueurs pour décrocher un titre est née avec les Celtics de 2007.

Le Heat en est l’exemple le plus frappant, puisque c’est notamment pour faire face au Big 3 de Boston que Miami a construit le sien à l’été 2010. Après avoir battu les Celtics en demi-finales de conférence en 2011, LeBron avait même expliqué que le trio Pierce – Garnett – Allen était « la raison » de leur réunion et « un modèle » pour eux ». Une déclaration qui n’est pas anodine quand on sait le succès qu’ont connu James, Wade et Bosh sous le maillot du Heat lors des années suivantes.

Celtics-Heat have a bit of a history in playoff games across the last two decades:

◽️️2020 East Finals

Heat win 4-2

◽️ 2012 East Finals

Heat win 4-3

◽️ 2011 East Semifinals

Heat win 4-1

◽️2010 East Rd. 1

Celtics win 4-1 https://t.co/MvI3u1MXgp pic.twitter.com/iKT2zwIZyV

— The Athletic (@TheAthletic) May 17, 2022

Le 31 juillet 2007 reste donc comme une date importante de l’histoire de la Grande Ligue, marquant la naissance d’une équipe légendaire et le début d’une nouvelle ère en NBA. Qui sait, sans cette association Pierce – Garnett – Allen pour ouvrir la voie, certains trios mythiques n’auraient peut-être jamais existé !