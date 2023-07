Anthony Bennett s’engage pour une saison avec les Goyang Sono Skygunners, en Corée du Sud

N°1 de la draft 2013, Anthony Bennett vient de s’engager un an en Corée du Sud chez les Goyang Sono Skygunners. Le Canadien poursuit son voyage initiatique dans le grand monde de la balle orange après avoir été promis à un avenir radieux en NBA.

Drôle de trajectoire que celle d’Anthony Bennett. N°1 de la Draft NBA 2013, le Canadien – qui n’a jamais réussi à transformer les espoirs placés en lui en NBA – continue de vadrouiller aux quatre coins de la planète. Après l’Israël, Porto Rico et d’autres destinations fleuries, le-voilà désormais en Corée du Sud où il vient de parapher un contrat d’un an avec les Goyang Sono Skygunners.

Done deal : Anthony Bennett signed an one-year contract with Sono SkyGunners.#AnthonyBennett #SonoSkyGunners #KBL pic.twitter.com/KyW8tCfDqo

— 알럽바스켓공 (@baekpd1983) July 29, 2023

Qu’elle semble loin l’époque où Antho, l’un des prospects les plus prometteurs de sa génération, dispersait de belles promesses en pré-saison avec les Cavs.

Dix ans déjà après sa draft, le Canadien aux dimensions king size (2m03 pour 111kg) va découvrir une 14e équipe différente depuis le début de sa carrière (en comptant ses passages en G-League et D-League). La Korean Basket League attire néanmoins un “grand” nom dans son championnat quelque peu confidentiel où très peu de joueurs de renom évoluent. À 30 ans déjà, la grande carrière promise de Bennett semble déjà loin derrière lui. Espérons néanmoins qu’il prenne du plaisir au Pays du Matin Frais.

Sources : Korea JoongAng Daily