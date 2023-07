Premier match de préparation ce soir pour l’équipe de France face à la Tunisie. Rendez-vous à 20h45 au Palais des Sports de Pau, qui affichera complet pour l’occasion. Après quelques jours ensemble les Bleus entrent dans le vif du sujet à un peu moins d’un mois du Championnat du Monde en Asie. En amont de la rencontre, un hommage aux champions d’Europe de 2013 aura lieu, de quoi passer un beau lundi soir.

C’est parti ! Les Bleus lancent leur préparation au Mondial ce soir à Pau en recevant la Tunisie. Premiers réglages premiers ajustements, mais surtout l’occasion de faire le plein d’amour en jouant dans un Palais des Sports de Pau à guichets fermés.

Les informations indispensables :

Coup d’envoi : 20h45

Diffusion TV : France 4 et BeinSports 1

Lieu : Palais des Sports de Pau

Évènement en amont de la rencontre : 20h30, Hommage aux champions d’Europe 2013.

On vous conseille de vous mettre tôt devant votre télé pour suivre dès 20h30 l’hommage rendu à l’Équipe de France championne d’Europe en 2013. Pour l’occasion tous les anciens joueurs seront présents sur le terrain pour célébrer le 10 ème anniversaire de ce titre historique en présentant le trophée aux supporters.

Hommage aux Champions d’Europe 2013 🏆

📅 31/07/23

🕛 20h30

📍 Palais des Sports de Pau

🎟️ https://t.co/B3cuxAAvUA

Plus d’infos : https://t.co/UCmqhcU30X#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #FIBAWC pic.twitter.com/UuN2WCueA3

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 25, 2023

Côté terrain, la France affrontera une nation solide du continent africain. La Tunisie championne, d’Afrique 2021 et 2023, ne participera cependant pas au Mondial en Asie après avoir échoué pour se qualifier. Vincent Collet a annoncé vouloir « réviser grandeur nature les quelques systèmes mis en place offensivement » et afficher une « énergie et une identité défensive » malgré seulement 4 entraînements en commun.

Ce que l’on attend pour ce premier match :

Le retour de Nando de Colo et Nicolas Batum en Equipe de France. Après une année de pause, les deux cadres qui comptent 340 sélections à eux deux sont de retour en Bleu, pour le plus grand bonheur de tous.

La première sélection chez les Bleus d’Yves Pons. Mathias Lessort ménagé pour ce premier match (et pour le suivant face au Monténégro) cède sa place à Yves Pons dans le groupe. Time to shine !

Voir Evan Fournier jouer au basketball. Après une année compliquée à New York, on a tous envie de voir Evan ballon en main ce soir en démarrant cette préparation pied au plancher.

De nombreuses rotations sont à prévoir, pas certains de voir jouer beaucoup les cadres des Bleus ce soir. Mais quel plaisir de retrouver nos Bleus à pied d’oeuvre.

Plus d’informations à propos de la préparation des Bleus pour ce Mondial ICI

Rendez-vous 20h30 pour l’hommage aux champions d’Europe 2013 puis à 20h45 pour le coup d’envoi de ce premier match de préparation au Mondial 2023.