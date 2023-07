Willie Cauley-Stein signe au Pallacanestro Varese, en Italie

À la veille du début du mois d’août, les fans de NBA entrent dans une des périodes les plus difficiles de l’année : celle où les news commencent à manquer. Mais heureusement, l’actu ne s’arrête jamais complètement ! Preuve en est, l’ancien joueur des Kings (notamment) Willie Cauley-Stein vient de s’engager auprès de l’équipe italienne du Pallacanestro Varese.

On l’avait un peu perdu de vue ces derniers mois… mais on l’a retrouvé ! Willie Cauley-Stein vient de signer un contrat avec le Pallacanestro Varese, annonce l’équipe italienne sur Twitter. À 29 ans, le pivot s’ajoute à la (longue) liste des joueurs NBA qui viennent relancer leur carrière en Europe.

Willie Cauley-Stein è il nuovo centro della Openjobmetis Varese ⚪️🔴

Chi non vede l’ora di vederlo volare a canestro a Masnago? 🔥🔥🔥

WELCOME WILLIE 💯#NoiSiamoVarese #YourStoryOurStory pic.twitter.com/8RwZnALVHs

— Pallacanestro Varese (@PallVarese) July 31, 2023

Pick n°6 de la draft 2015, Cauley-Stein n’a jamais su trouver sa place de manière durable en NBA. Il avait pourtant réalisé une bonne saison rookie avec les Kings, au point d’être nommé dans la All-Rookie Second Team en 2016. Mais après quelques saisons correctes du côté de Sacramento, notamment deux à plus de 10 points de moyenne entre 2017 et 2019, son niveau a peu à peu décliné. Passé par les Warriors, les Mavericks et les Sixers, il n’a pas disputé le moindre match en NBA depuis mars 2022. La saison dernière, il a affiché une moyenne de 8,8 points, 5,7 rebonds, 2,3 passes et 1,5 contre avec les Rio Grande Valley Vipers, l’équipe de G-League des Rockets.

Après 442 matchs dans la Grande Ligue, et visiblement sans offre d’une franchise NBA, Cauley-Stein a donc décidé de tenter sa chance en Europe, où il espère relancer sa carrière et retrouver son meilleur niveau. Il aura fort à faire dans une équipe de Varese qui a évité de peu la relégation en Lega B la saison dernière. Avec un peu de chance, on le reverra envoyer ce genre de posters bien sales.

Cauley-Stein with a Blake Griffin-esque poster 🔨pic.twitter.com/SlpbhtANUa

— ClutchPoints (@ClutchPoints) April 27, 2021

Source : Twitter Pallacanestro Varese