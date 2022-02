Point signatures : Jevon Carter rejoint les Bucks, Willie Cauley-Stein va concurrencer Joel Embiid à Philly, et J.J. Barea ne veut pas encore raccrocher

En ce début de semaine, plusieurs signatures ont animé l’actualité NBA. Avec la date limite pour finaliser leur roster en vue des Playoffs qui approche à grands pas (1er mars), nombreuses sont les équipes qui font de petits ajustements. On vous fait le récap’ tout de suite.

# Jevon Carter va rejoindre les Bucks pour le reste de la saison

Alors que Goran Dragic a décidé de signer aux Nets, Brooklyn devait faire de la place dans son roster pour accueillir le meneur slovène et c’est Jevon Carter qui en a fait les frais. Le guard passé par Memphis et Phoenix plus tôt dans sa carrière s’est donc retrouvé à son tour agent libre et souhaitait bien rejoindre un autre contender. C’est chose faite, puisque Adrian Wojnarowski vient d’annoncer que le meneur allait rejoindre les Milwaukee Bucks pour le reste de la saison. Il pourra signer son contrat à partir de mercredi, quand il aura passé la période de dérogations liée à sa coupure de contrat. Les Bucks devaient ajouter un joueur à leur effectif avant jeudi (14 joueurs minimum dans le roster) et s’étaient d’abord penchés sur le dossier Goran Dragic. Avec la signature du Slovène à Brooklyn, les Bucks se sont alors rabattus sur Carter, un shooteur capable de bien défendre. Cette saison, Jevon Carter tourne en 3,6 points, 1,5 rebond et 1 assist à 33,3% au tir et 33,1% à trois points.

Guard Jevon Carter plans to sign with the Milwaukee Bucks, his agents Mark Bartelstein and Reggie Brown of @PrioritySports tell ESPN. Carter will clear waivers on Wednesday after Brooklyn released him to sign Goran Dragic. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 22, 2022

# Drew Eubanks rejoint les Blazers pour dix jours

Lors de la Trade Deadline, Drew Eubanks avait été inclus dans un package avec Thaddeus Young pour être envoyé à Toronto en échange de Goran Dragic. À peine arrivé, l’intérieur s’est fait couper par les Canadiens et s’est retrouvé agent libre. Hier, Adrian Wojnarowski d’ESPN a annoncé la signature d’Eubanks pour un contrat de dix jours à Portland, l’occasion pour lui de faire remonter sa cote. Eubanks connaît bien l’Oregon puisqu’il a passé trois années à l’université d’Oregon State avant de rejoindre la NBA. Cette saison, l’ancien Spur tourne en 4,7 points, 4 rebonds et 1 assist en un peu plus de 12 minutes de temps de jeu.

The Trail Blazers are signing forward Drew Eubanks to a 10-day contract, sources tell ESPN. Toronto waived Eubanks after a trade deadline deal with the Spurs, where Eubanks played 148 games in parts of the past four seasons. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 22, 2022

# Les Sixers signent Willie Cauly-Stein pour un 10-day contract

Après avoir lâché Stephen Curry et Andre Drummond pour acquérir James Harden à la deadline, les Sixers se retrouvent avec un spot de libre dans la rotation, et notamment des besoins à l’intérieur. Selon John Clark de NBC Sports Philadelphia, Willie Cauley-Stein vient ainsi d’être signé par les Sixers pour un contrat de dix jours. L’intérieur formé à Kentucky avait débuté la saison à Dallas mais a été coupé en janvier pour permettre la signature de Marquese Chriss dans le Texas. Cette saison, WCS n’a joué que 18 matchs pour 1,9 point et 2,1 rebonds en 9,8 minutes de temps de jeu.

Source tells me Sixers will be signing free agent 7 foot center Willie Cauley Stein on 10 day contract He played 18 games with the Mavericks this season and was waived January 15 pic.twitter.com/7yqy16d3nY — John Clark (@JClarkNBCS) February 22, 2022

#J.J. Barea rempile avec le Cangrejeros de Santurce pour jouer cet été

Cela va faire un an et demi que J.J. Barea n’a plus joué un match NBA. Coupé par les Mavericks au profit de Jalen Brunson lors du training camp de 2020, le Porto Ricain s’est retrouvé à jouer en Espagne puis dans son pays à Porto Rico. Et si certains fans de Dallas pensaient que J.J. allait signer pour une dernière saison avec les Mavs dans un rôle à la Udonis Haslem, on va avoir droit à un autre scénario. À 37 ans, Barea souhaite en effet réaliser une saison professionnelle de plus dans son pays et a décidé de prolonger dans le club de Cangrejeros de Santurce. La saison dernière, il tournait à 12,4 points, 3,2 rebonds et 5,1 assists en 22,5 minutes.

Ex-Mavs PG JJ Barea hasn’t hung ‘em up yet. He’s going to play in the Puerto Rican league again this summer. https://t.co/RdunZv4gLx — Tim MacMahon (@espn_macmahon) February 22, 2022

Voilà pour les quelques petites signatures discrètes qui ont eu lieu en ce début de semaine. Rien de fou fou, mais ces additions au fond du roster peuvent parfois faire la différence. Vous vous en souviendrez quand Jevon Carter va planter un buzzer beater sur la tête de son ancienne équipe de Brooklyn en Playoffs.

