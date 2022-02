Goran Dragic s’est décidé sur son avenir : direction les Nets pour le reste de la saison, c’est l’heure des retrouvailles avec Steve Nash

Transféré des Raptors aux Spurs lors de la trade deadline et immédiatement rendu libre par San Antonio à travers un buyout, Goran Dragic était sur les tablettes de nombreuses franchises souhaitant se renforcer en vue des prochains Playoffs. Le verdict est tombé : c’est à Brooklyn que le Slovène va tenter de retrouver des couleurs. Il rejoint les Nets jusqu’à la fin de la saison.

La course au Dragon fut courte mais intense. De Milwaukee à Dallas en passant par Los Angeles et quelques autres, il y avait du monde sur le dossier Goran Dragic mais c’est donc les Nets de Steve Nash qui raflent la mise si l’on en croit Shams Charania de The Athletic. On précise bien « de Steve Nash » car c’est peut-être la présence de ce dernier qui a fait la différence en faveur de Brooklyn. Pour rappel, Nash et Dragic ont partagé le maillot de Phoenix lors des dernières années de Stevie dans l’Arizona et les premières du Dragon en NBA, lui qui avait commencé sa carrière à Phoenix en 2008 avant de partir vers Houston dans le cadre d’un transfert en février 2011. Goran a beaucoup appris aux côtés de Nash et jouer sous ses ordres était une opportunité qu’il ne voulait sûrement pas laisser passer. La nouvelle de l’arrivée du Dragon à New York confirme les derniers bruits de couloir qu’on a pu avoir en provenance de Brooklyn ces derniers jours, au cours desquels Nash et les Nets s’étaient sérieusement rapprochés avec le meneur slovène. Cependant, cette signature de Dragic à BK ne pouvait se faire qu’après l’ouverture d’une place dans le roster vu que ce dernier était complet. Du coup, Adrian Wojnaroswki d’ESPN est arrivé en force pour nous informer que Jevon Carter – pourtant sous contrat garanti jusqu’en 2023 – a été sacrifié par le manager général Sean Marks. Arrivé lors de la dernière intersaison en échange de Landry Shamet, l’ancien joueur de Phoenix possédait un rôle limité (12 minutes par match en sortie de banc) mais ses qualités défensives étaient appréciées à Brooklyn. Disons qu’avec le transfert de Ben Simmons à la trade deadline et sachant que Goran Dragic est également un meneur de jeu, ses heures étaient comptées aux Nets. À voir s’il retrouvera une place dans un roster pour cette fin de saison.

Pour en revenir au Dragon, parce que c’est quand même le grand nom dans cette histoire, il va arriver à Brooklyn avec la ferme intention de retrouver un vrai rôle après son passage fantôme aux Raptors. Envoyé à Toronto par le Heat pour permettre le sign & trade de Kyle Lowry à Miami l’été dernier, Dragic n’a pratiquement pas joué chez les Dinos (cinq matchs, 18 minutes de jeu en moyenne, 8 points – 3 rebonds – 2 passes de moyenne) et est resté éloigné de l’équipe canadienne depuis mi-novembre pour « raisons familiales ». Autant dire que le Slovène de 35 ans aura sûrement besoin d’un peu de temps pour retrouver le rythme. Mais ça reste une recrue de choix pour les Nets, surtout quand on connaît la situation de Kyrie Irving. Toujours limité aux matchs à l’extérieur, Uncle Drew ne pourra jouer que 8 des 23 derniers matchs de Brooklyn en saison régulière si les restrictions sanitaires locales ne bougent pas d’ici mi-avril. La contribution de Goran Dragic ne sera donc clairement pas de trop à la mène et on verra s’il peut apporter une production similaire à ce qu’il proposait lors de sa dernière année à Miami (plus de 13 points, 3 rebonds et 4 passes de moyenne à 43% au tir dont 37% de loin et 83% aux lancers-francs), ainsi que l’expérience accumulée au fil des années (Dragic a grandement participé au superbe parcours du Heat en 2020, finaliste dans la bulle de Mickey). C’est évidemment le scénario espéré par les Nets, aujourd’hui huitièmes de la Conférence Est avec un bilan tout juste positif (31 victoires – 28 défaites) après la terrible période pré-deadline où ils ont enchaîné pas moins de 11 défaites consécutives.

Avec le futur retour de blessure de Kevin Durant, l’intégration de Ben Simmons et donc de Goran Dragic, Brooklyn espère créer de bonnes bases pour bien finir la saison et arriver en Playoffs avec quelques certitudes. Sur le papier, les Nets ont bien sûr les moyens pour concurrencer les meilleures équipes de la Conférence Est mais ça va quand même demander un petit alignement de planètes après tout ce qu’il s’est passé ces dernières semaines…

Source texte : The Athletic, ESPN

Dragic, a one-time All-Star, reunites with ex-Suns teammate and Nets head coach Steve Nash and has opportunity for a significant role in Brooklyn’s backcourt. https://t.co/cj4HN6Z2ss — Shams Charania (@ShamsCharania) February 21, 2022