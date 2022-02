TrashTalk Fantasy League – La Gazette du Lab : la lecture plaisir pour revivre les petites et les grandes histoires de la TTFL

Si vous jouez à la TrashTalk Fantasy League de manière plus ou moins assidue, vous les connaissez forcément. Le TTFLab, c’est LE compte référence pour vivre la saison à fond et ne rater aucune information essentielle. Les laborantins sont toujours en train de nous préparer de nouvelles dingueries et voici donc La Gazette du Lab du mois de février 2022.

Pour avoir toutes les infos sur la TTFL en temps réel, voici un compte Twitter à mettre dans vos favoris

Alors que la Saison 7 de TTFL bat son plein, les Hexperts du Lab nous ont dévoilé un nouveau format incontournable depuis quelques mois. En plus de prendre l’antenne en direct sur Twitch chaque semaine dans le cadre du TTFL Podcast, c’est donc une gazette écrite qui nous est maintenant délivrée directement dans la boîte aux lettres chaque 19 du mois. À l’intérieur des pages ? Un petit condensé de l’actualité de votre jeu en ligne préféré mais également des flashbacks sur les plus grandes perfs de l’histoire, des interviews et des souvenirs marquants de la NBA, toujours présentés sous le prisme de la TTFL. Voici donc l’édition de février, pour vous accompagner durant ces quelques jours sans match avec de la lecture agréable et quelques tips toujours bons à prendre sur la route de votre prochain best pick.

📰 👓 ☕

Retrouvez votre mensuel 100% TTFL ! (2 TWEETS)

Des News, des analyses, des interviews et bien plus encore sous la plume de nos (H)experts rédacteurs. 📰LA GAZETTE DU LAB – Février 2022📰(Partie 1/2)#TTFL#LaGazetteDuLab pic.twitter.com/90RpTB9bXO — TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) February 19, 2022

Des News, des analyses, des interviews et bien plus encore sous la plume de nos (H)experts rédacteurs. 📰LA GAZETTE DU LAB – Février 2022📰(Partie 2/2)#TTFL#LaGazetteDuLab pic.twitter.com/ERWU1SlGKK — TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) February 19, 2022

Équipe incontournable dans le paysage de la TTFL, le Lab et ses laborantins nous abreuvent de savoir et de contenu original tout au long de la saison. Bonne humeur obligatoire mais gros sel autorisé en cas de carotte, car c’est aussi pour ça qu’on aime ce jeu impitoyable qui décide de notre mood pour la journée entière.

Le rendez-vous est pris, chaque 19 du mois sur les réseaux sociaux du TTFLab pour retrouver votre lecture mensuelle 100% TrashTalk Fantasy League. L’occasion d’aller les follow sur le petit oiseau bleu et sur Instagram si ce n’est pas encore fait pour les féliciter de tout le boulot abattu pour nous faire vivre au mieux chaque saison de TTFL. Bon sinon, vous avez qui dans votre deck ce jeudi ?