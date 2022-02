Goran Dragic et les Spurs trouvent un accord pour un buyout : les contenders vont jouer des coudes, la course au Dragon est lancée

Le scénario était annoncé par tous les insiders dès son trade à San Antonio et c’est désormais officiel : Goran Dragic a négocié un buyout avec les Spurs et il peut désormais s’engager dans la franchise de son choix. Les prétendants ne devraient pas manquer.

Volontairement à l’écart à Toronto, Goran Dragic ne masquait pas ses intentions depuis quelques temps. Le meneur slovène voulait prendre un nouveau départ avec l’idée de rejoindre un contender pour le titre. Les Raptors ont anticipé les intentions du mentor de Luka Doncic en envoyant son contrat à San Antonio afin de récupérer Thaddeus Young. Dragic, 35 ans, en babysitter des jeunes Spurs ? Et puis quoi encore. L’encre du trade n’était même pas sèche que les insiders se ruaient sur le téléphone pour annoncer que le natif de Ljubljana ne prendrait même pas la peine de visiter Fort Alamo. L’objectif était clair : se mettre d’accord avec la franchise texane pour être libéré de son contrat en avance via un buyout. Cinq jours plus tard, le scénario prévu s’est donc réalisé et c’est Shams Charania de The Athletic qui a officialisé tout ça avant tout le monde.

Goran Dragic has agreed to a contract buyout with the Spurs and is entering free agency, sources tell @TheAthletic @Stadium. A slew of teams will now pursue the 14-year veteran. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 15, 2022

L’insider ne révèle pas si le vétéran a laissé de l’argent sur la table pour filer plus vite de San Antonio mais l’important est surtout de savoir où Dragic compte débarquer par la suite. Comme l’indique Shams, de nombreuses équipes devraient se positionner pour récupérer celui qui fête sa quatorzième saison dans la Ligue. Affaibli par la blessure de Pat Connaughton, Milwaukee serait particulièrement intéressé par son profil pour renforcer son banc. On pense aussi aux Lakers, en quête d’un créateur et d’un joueur pouvant offrir un peu d’adresse longue distance depuis le poste 1. Les rivaux Clippers avaient aussi coché son nom pour jouer à côté de Reggie Jackson et offrir un vrai playmaker d’expérience à Paul George et Kawhi Leonard. Il y a deux jours, Adrian Wojnarowski d’ESPN révélait que les Bulls, les Nets mais aussi les Warriors suivraient de près l’évolution du dossier. Longtemps favoris pour sa signature du fait de la présence de son compatriote Doncic, les Mavs semblent désormais un cran en retrait du fait de l’arrivée de Spencer Dinwiddie mais on n’est plus à une surprise près. On n’enterre pas non plus le Heat car le joueur s’est maintenu en forme du côté de South Beach et il connait bien la maison. On te voit Pat Riley !

Goran Dragic a obtenu son buyout à San Antonio et ça va jouer des coudes chez les contenders pour arracher sa signature. Bucks, Lakers, Clippers, Bulls, Nets, Warriors, Mavs, un autre ? Qui pour remporter la course au Dragon ?

Source texte : The Athletic / Shams Charania