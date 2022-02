Programme NBA : Joel Embiid reçoit les Celtics à 1h30, ça promet un duel monstrueux

Parce que le NBA ne s’arrête jamais, on continue sur la même lancée et on se prépare à vivre une nouvelle nuit de folie à partir de 1h30. Un affrontement historique, des séries de victoires à étendre ainsi qu’un remake de la Finale de Conférence Ouest, la soirée s’annonce bien remplie ! Allez hop, on envoie le programme !

# LE PROGRAMME DU MARDI 15 FEVRIER

1h30 : Sixers – Celtics (en direct sur BeIn Sports 1)

1h30 : Hawks – Cavaliers

1h30 : Heat – Mavs

2h : Bucks – Pacers (en direct sur BeIn Sports 4)

2h : Wolves – Hornets

2h : Pelicans – Grizzlies

4h : Suns – Clippers

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Celtics – Sixers (1h30) : C’est une véritable affiche de la Conférence Est, ce match est l’opposition de deux rivaux historiques de la Division Atlantique. D’un côté les Celtics, qui ont mal entamé la saison mais qui viennent de gagner 9 de leurs 10 derniers matchs. Une des meilleures défenses depuis le nouvel an, menée par un duo Tatum-Brown en feu et qui vient d’ajouter Derrick White et Daniel Theis à son effectif. De l’autre, les Sixers de Joel Embiid, candidat MVP et complètement inarrêtable depuis deux mois. Si James Harden était espéré ce soir face aux Celtics, l’ancien MVP fera finalement ses débuts après la coupure du All-Star Game. Cette saison, les deux équipes se sont jouées 3 fois et Philadelphie l’a emporté à 2 reprises. Si les Celtics souhaitent revenir à 2-2, ils vont devoir sortir un gros match, pour notre plus grand plaisir.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Opposition de style entre Atlanta et Cleveland : une des meilleures attaques contre une des meilleures défenses.

Luka Doncic voudra oublier la douloureuse défaite contre les Clippers et ça sera du côté de Miami. Pas le meilleur endroit pour se rassurer.

Les Grizzlies vont tenter de se rapprocher encore un peu des Warriors en allant taper des Pelicans qui peuvent récupérer le dixième spot en cas de victoire. Quand on se souvient de leur début de saison, ça parait assez incroyable.

Après une défaite assez crade contre les Blazers, les Bucks doivent se reprendre face à des Pacers décimés. Tyrese Haliburton sera en tenue, c’est pas dit pour Giannis.

Face à la «défense» des Hornets, Karl-Anthony Towns pourrait claquer un bon gros 30/10/5.

Remake de la Finale de Conférence Ouest 2021 entre les Suns et les Clippers, mais l’issue parait quand même assez certaine.

Maintenant que vous savez ce que vous faites cette nuit, on active d’ores et déjà son réveil pour 1h30 et on va acheter du café. La nuit s’annonce bien remplie !