« Entre Kevin Durant et James Harden, il y avait comme une guerre froide » : zoom sur la relation entre les deux stars avant le transfert du Barbu

Transféré des Nets aux Sixers lors de la NBA Trade Deadline, James Harden a quitté Brooklyn aussi rapidement qu’il est venu. Et progressivement, on reçoit de plus en plus de détails sur les coulisses de cet échange. L’une des grandes questions qu’on peut légitimement se poser concerne le rôle joué par Kevin Durant – franchise player de Brooklyn – dans la mise en place de ce blockbuster trade. Ça tombe bien, Jake Fischer de Bleacher Report est là pour nous apporter des réponses à travers pas mal de détails croustillants.

Des petites frictions dès l’intersaison

Nous sommes au début du mois d’août 2021. À ce moment-là, personne ne peut imaginer une seule seconde un scénario dans lequel le Big Three de Brooklyn – composée de Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden – se sépare. On se demande plutôt qui va pouvoir arrêter la machine des Nets si elle parvient à éviter les blessures et être au complet. KD donne le ton en prolongeant son contrat pour quatre ans et 198 millions de dollars, histoire de montrer son engagement dans le projet new-yorkais. Le manager général des Nets imagine bien faire pareil avec Kyrie et Harden afin que le monstre à trois têtes soit sécurisé pour les années à venir. Sauf que le plan d’Harden est différent, lui qui préfère attendre avant de prolonger l’aventure à Brooklyn. Des raisons purement financières sont invoquées mais Ramesse indique également sa volonté de découvrir le statut d’agent libre, lui qui n’a jamais été dans cette position auparavant.

Voilà un premier élément qui a peut-être agacé KD. Cependant, ce qui a bien plus contrarié ce dernier si l’on en croit les sources de Bleacher Report, c’est la condition physique avec laquelle James Harden a débarqué au camp d’entraînement à San Diego. Pour sa défense, on rappelle que Ramesse était en pleine rééducation l’été dernier suite à sa blessure aux ischios lors des Playoffs NBA 2021. Il n’a donc pas pu tâter la gonfle comme il aime le faire habituellement à travers des petits matchs pickup. Mais si Durant connaît évidemment très bien les challenges qui accompagnent une rééducation, lui qui est revenu d’une rupture du tendon d’Achille la saison dernière, ce n’est pas pour autant qu’il allait trouver des excuses au Barbu. « Durant était déçu par rapport à la mauvaise condition physique que possédait Harden durant les premiers entraînements des Nets » nous indique notamment Jake Fischer. Parfait ça pour poser les bases, vous trouvez pas ?

La situation Kyrie Irving

Initialement écarté par les Nets à cause de son statut vaccinal l’empêchant de jouer les matchs à domicile, Kyrie Irving était comme nous lors des deux premiers mois de la saison : il a regardé Brooklyn depuis son canapé. Ce n’est un secret pour personne, la situation autour d’Uncle Drew a joué un rôle majeur dans le manque de continuité des Nets cette année et dans la frustration grandissante de James Harden. Elle a également joué un rôle dans les tensions entre Kevin Durant et le Barbu. Forcément, sans Kyrie, la pression sur les deux stars était plus importante mais alors qu’on attendait que ce duo d’anciens MVP porte vraiment les Nets, uniquement le premier a évolué à son meilleur niveau. En manque de rythme et souvent agacé par les nouvelles règles d’arbitrage, Ramesse a enchaîné les hauts et les bas pendant que KD faisait tout en son pouvoir pour porter Brooklyn vers les hauteurs de la Conférence Est. Autant dire que la déception ressentie par Durant au cours de camp d’entraînement concernant la condition physique d’Harden était sans doute encore plus marquée pendant les premières semaines de la saison régulière.

Autre aspect en lien avec Irving à ne pas oublier, KD est arrivé en même temps que Kyrie à Brooklyn. C’était à l’été 2019, quand Harden évoluait encore à Houston et accueillait Russell Westbrook les bras ouverts. On connaît la relation de proximité que Durant et Irving partagent, mais cette proximité n’existait pas vraiment entre Ramesse et Uncle Drew. Pas étonnant au vu de la situation entourant Kyrie, Harden étant de plus en plus frustré par l’absence d’Irving puis son statut de joueur à mi-temps. « Kyrie pouvait faire ce qu’il voulait et James sait qu’il n’a pas de temps à perdre dans la quête de son premier titre » a notamment indiqué une source proche d’Harden à Bleacher Report. Au fur et à mesure que la saison avançait, la frustration du Barbu est montée crescendo, surtout après la blessure au genou de Durant mi-janvier qui a forcément responsabilisé encore un peu plus Harden, lui qui voulait évoluer au sein d’un monstre à trois têtes à Brooklyn et pas dans le costume de numéro un comme c’était le cas à Houston. Bien évidemment, KD aurait également préféré voir Irving sur les parquets mais il n’a jamais été aussi expressif que la Barbe. Quand Kevin déclarait « Je ne forcerai pas Kyrie à se faire vacciner », James balançait en conférence de presse « Je vais lui faire le vaccin moi-même ». Quoi qu’on en dise, cette dynamique chelou impliquant Irving a pesé sur la relation Durant – Harden. Et à ça, vous ajoutez des différends par rapport à la manière de jouer des Nets et la culture même de l’équipe. Alors que KD validait le style prôné par le coach Steve Nash, basé sur le mouvement de balle et des joueurs un peu en mode Golden State (pour rappel, KD et Nash ont bossé ensemble chez les Warriors quand ce dernier était consultant), Ramesse préférait le jeu lent basé sur l’isolation. D’après Bleacher Report, Harden pouvait exprimer des signes de frustration pendant les temps-morts quand Nash mettait en place un système pour Durant. Au final, tout ça a provoqué un climat d’ensemble bien tendax au sein de la franchise new-yorkaise.

« Au cours des derniers mois, il y avait une guerre froide entre Kevin et James et cela a rendu tout le monde misérable. » – Une source « proche de la situation »

Un James Harden de plus en plus distant, et un Kevin Durant de plus en plus sceptique

Lors des jours voire semaines ayant précédé le transfert de James Harden aux Sixers, les signaux concernant la volonté du Barbu de quitter Brooklyn sont devenus de plus en plus clairs, même si le principal intéressé continuait à exprimer son engagement envers les Nets. Ces signaux, on les connaît. De l’extérieur, on a pu voir la performance assez pathétique de Ramesse face aux Sacramento Kings (4 points à 2/11 au tir, 6 turnovers) le 2 février dernier, dans ce qui restera la dernière prestation du Barbu avec BK. Parce que oui, derrière, il n’a plus joué le moindre match à cause d’une blessure à l’ischio. Une blessure qui a « obligé » Harden à rester sur la touche pour la première fois le 26 janvier face aux Nuggets, le lendemain d’une rencontre contre les Lakers au cours de laquelle Ramesse a dû se débrouiller tout seul, sans Durant et sans Irving. Si l’on en croit Bleacher Report, KD était « sceptique » par rapport à la gravité de cette blessure et aurait véritablement commencé à douter de l’engagement du Barbu à partir de ce moment-là. Ces doutes n’ont fait que se renforcer quand Harden – soi-disant blessé – débarquait aux matchs des Nets bien après le coup d’envoi à Denver et Utah. En plein road-trip sur la Conférence Ouest, Ramesse a été fidèle à sa réputation en enchaînant les sorties en boîte, notamment du côté de Las Vegas. En soi rien de fou car on parle de James Harden hein, mais au vu du contexte on peut comprendre le scepticisme grandissant chez Kevin Durant. Car sur de nombreux aspects, ça ressemblait de plus en plus à la tactique utilisée par Harden pour provoquer son transfert des Rockets vers Brooklyn au début de l’année 2021.

Le feu vert de Kevin Durant

En NBA, ce sont les managers généraux qui réalisent les transferts. Mais le plus souvent, ce sont les superstars qui décident. Quand vous êtes Kevin Durant, à savoir le franchise player des Nets, un ancien MVP et peut-être le meilleur joueur du monde, les décisions passent forcément par vous d’une manière ou d’une autre. C’était le cas concernant l’arrivée de Steve Nash sur le banc par exemple, c’était le cas également quand la franchise new-yorkaise a fait revenir Kyrie Irving au cours du mois de décembre après l’avoir écarté du groupe en début de saison. Pour James Harden ? Idem. Dans un premier temps, KD n’était pas vraiment favorable à un échange Harden – Simmons, mais il voulait un Harden engagé pour l’aider à remporter un titre avec Brooklyn. Quand Durant a vu le comportement du Barbu lors de la série de défaites des Nets, quand il a entendu ce dernier exprimer sa volonté de jouer aux Sixers, il a fini par donner son feu vert à Sean Marks.

« KD ne voulait pas se débarrasser de James. Mais il a compris que c’était fini. » – Une source proche des deux superstars

Conserver un James Harden dans un tel mindset n’était pas envisageable pour Durant, surtout au vu des ambitions de la franchise de Brooklyn. De plus, la situation contractuelle du Barbu a également joué un rôle dans cette décision finale. Dans leur quête de titre, les Nets ne pouvaient pas se permettre de perdre Ramesse sans recevoir la moindre contrepartie en échange. Harden aurait effectivement pu devenir agent libre et ainsi quitter Brooklyn à la Free Agency. C’est ainsi que les Nets ont finalement décidé de faire affaire avec Philadelphie pour envoyer James aux Sixers en échange de Ben Simmons, dont le profil semble plutôt bien correspondre aux besoins de Brooklyn.

« Kevin est celui qui a appuyé sur la gâchette. Kevin est celui qui a dit ‘Faites ce transfert’. » – Une source proche de la situation

Alors qu’ils avaient débuté leur carrière ensemble du côté d’Oklahoma City il y a plus de dix ans, Kevin Durant et James Harden voient à nouveau leurs chemins se séparer, mais cette fois-ci dans un contexte complètement différent. On espère désormais que les deux vont se croiser un jour en Playoffs, histoire de régler quelques comptes après cet épisode express made in New York.

Source texte : Bleacher Report