DeAndre’ Bembry va signer aux Bucks : un dog de plus à Milwaukee, le tout en se servant chez la concurrence, on appelle ça un joli coup

Récemment coupé par les Nets suite au transfert James Harden – Ben Simmons à la trade deadline, DeAndre’ Bembry n’a pas dû attendre longtemps avant de retrouver une équipe. En effet, l’ancien joueur des Nets va rebondir aux Bucks si l’on en croit les dernières infos.

Comme souvent, c’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a balancé la news. Agent libre depuis que les Nets ont décidé de le lâcher jeudi dernier, Bembry va venir renforcer les champions en titre et connaîtra ainsi sa quatrième équipe en carrière après Atlanta, Toronto et Brooklyn. Le deal n’est pas encore officiel pour l’instant mais il le deviendra dans quelques heures, DeAndre’ (importante l’apostrophe à la fin) faisant actuellement le déplacement jusqu’à Milwaukee pour finaliser tout ça. Tournant cette saison à 5,8 points, 3,2 rebonds, 1,8 passe et 1 interception par match en 20 minutes de jeu, l’ailier de 27 ans et d’1m96 n’est pas celui qui va venir enflammer les statistiques mais il a montré chez les Nets à quel point il pouvait être précieux, particulièrement sur le plan défensif. Le mec peut en effet se montrer bien relou dans sa propre moitié de terrain et on aime l’intensité avec laquelle il évolue, lui qui a notamment aidé le groupe de Steve Nash à surpasser les attentes en défense en début de saison. Agressif, plutôt athlétique, présent au rebond, et intéressant quand il s’agit de bouger sans ballon pour se créer des opportunités offensives (quasiment 57% de réussite au tir cette saison), Bembry est typiquement le genre de joueur qui peut aider un collectif en évoluant dans l’ombre.

Pas étonnant donc que les Bucks aient sauté sur l’occasion, et ça permettra à DeAndre’ d’évoluer à nouveau avec une équipe qui ne vise rien d’autre que la bague de champion NBA. Actuellement privés de Pat Connaughton pour une blessure à la main (un mois d’absence normalement) ainsi que de George Hill (également à l’infirmerie pour un bobo à la nuque) et bien évidemment de Brook Lopez (dos), les Bucks ont estimé nécessaire de rajouter un mec du profil de Bembry, d’autant plus qu’ils ont sacrifié l’arrière Donte DiVincenzo à la deadline pour s’attacher les services de Serge Ibaka dans le cas où Lopez ne serait pas dispo pour la fin de saison. Comme le précise Woj, Milwaukee possède encore deux places dans son effectif après l’arrivée de Bembry et le marché du buyout se pointe, ce qui signifie que les Daims n’ont peut-être pas fini leurs affaires. Le nom de Goran Dragic – tout juste libéré par les Spurs – circule déjà dans les rumeurs, les Bucks faisant partie des principaux candidats pour accueillir le Dragon prochainement.

Belle petite signature pour les champions en titre, et belle opportunité pour DeAndre’ Bembry après son expérience aux Nets. Mais si les ambitions sont les mêmes à Brooklyn qu’à Milwaukee, évoluer dans une franchise sans drama et où tout le monde évolue à plein temps risque de déstabiliser un peu Dede dans un premier temps. Cependant, on n’a aucun doute sur le fait qu’il puisse apporter sa contribution aux Bucks pour la défense du titre remporté la saison dernière.

