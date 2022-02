LaMelo Ball versus Anthony Edwards : deux cracks de la Draft 2020 liés à vie, et une rivalité qui ne demande qu’à grandir

Lors de la Draft NBA 2020, Anthony Edwards et LaMelo Ball sont sélectionnés respectivement en première et troisième position. Pour cette raison et au vu de ce qu’ils proposent sur les parquets depuis leur arrivée dans la Grande Ligue, leurs carrières seront pour toujours étroitement liées. Avant leur rencontre de ce soir, retour sur le début d’une rivalité qui marquera sans doute la décennie 2020.

« With the first pick, the Minnesota Timberwolves select Anthony Edwards (…) With the third pick, the Charlotte Hornets select LaMelo Ball. » Le 18 novembre 2020, Adam Silver prononce ces mots qui changeront à tout jamais la vie de ces deux joueurs. Deux joueurs aux styles de jeu spectaculaires et complètement différents, mais même Draft oblige, ils seront comparés ad vitam æternam. On en attendait beaucoup des deux zozos, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils ont répondu aux attentes pour l’instant, et ce dès leur campagne rookie. Pour Ant-Man, ça a mis un petit peu de temps à démarrer sur la première saison, mais il est monté en puissance progressivement notamment après l’arrivée de Chris Finch sur le banc des Wolves à la place de Ryan Saunders : 23,5 points, 5,4 rebonds et 3,3 passes en 44/34/77 aux pourcentages sous Finch, c’est ce qu’on appelle de belles performances en année une. Malheureusement pour lui, ça ne suffira pas à récupérer le titre de Rookie de l’Année parce que du côté de la Caroline du Nord, il y a un gars qui a fait mieux. LaMelo Ball en saison rookie, c’était un sacré délire quand même. Des passes qui ne seraient pas sans rappeler Magic Johnson, un shoot extérieur que l’on avait sous-estimé, et surtout il était le leader d’une équipe des Hornets trop cool et qui gagnait des matchs, allant même jusqu’à jouer la play-in et qui aurait pu viser plus haut encore si les blessures ne les avaient pas freinés. Résultat des courses, une saison en 16/6/6 et un titre de ROY bien mérité. Ça marque le début de la rivalité entre les deux sophomores. Car même si Ant a assuré par la suite qu’il était content pour LaMelo, sa déclaration et son tweet ont une forte odeur de seum.

« J’essaye d’être MVP, je m’en fiche du trophée de ROY. » – Anthony Edwards après le sacre de LaMelo Ball

Lors de leur première saison, les deux ont démontré qu’ils étaient de véritables showmen dans leur domaine respectif, le meneur pour ses mains faites d’or et ses passes de virtuose, et l’arrière pour sa capacité à briser la vie de certaines personnes à cause de ses dunks dévastateurs (n’est-ce pas Yuta Watanabe ?). Le duel à distance entre les deux était donc à nouveau attendu sur l’exercice 2021-22. Eh bien on n’est absolument pas déçus. Les Wolves et les Hornets sont bien installés dans le Top 10 de leur conférence et les deux réalisent des saisons calibre All-Star. Le souci pour Ant, c’est qu’il est le deuxième meilleur joueur de son équipe, donc le spot All-Star de Minnesota a été chopé par Karl-Anthony Towns. Côté Charlotte, le frère de Lonzo est le visage des Hornets malgré les belles perfs de Miles Bridges, donc s’il y avait un spot à prendre, c’était pour lui. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres et la blessure de Kevin Durant va permettre à LaMelo Ball de participer au match des étoiles. En même temps, avec 20/7/7,5 de moyenne et des Hornets plus que sérieux depuis le début de la saison (malgré un gros coup de mou depuis fin janvier), il n’a pas volé sa place. En matière de distinctions individuelles, on part donc sur un 2-0 pour Ball. Mais comment Anthony Edwards va-t-il bien pouvoir montrer qu’il est le meilleur des deux ? Oh bah tiens, ce soir les Wolves reçoivent les Hornets, l’occasion pour les deux phénomènes de se tirer la bourre en face-à-face.

Un petit peu à la manière de Luka Doncic et Trae Young, les carrières d’Anthony Edwards et LaMelo Ball sont étroitement liées. L’un est un maestro, l’autre est un athlète incroyable, et chaque affrontement entre eux sera un must see. Les deux sont prédestinés à un avenir radieux, et les voir évoluer loin des yeux mais près du cœur est une chance qu’il faut saisir.