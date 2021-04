Anthony Edwards et LaMelo Ball élus rookies du mois de mars : même blessé, LaMelo ne lâche pas son trophée mensuel

Cette nuit sont tombées les différentes récompenses mensuelles de la NBA, dont celui des rookies du mois. Petit changement par rapport aux deux mois précédents, Anthony Edwards, premier de la dernière classe de draft, remporte pour la première fois ce titre. Tandis qu’à l’Est, LaMelo Ball, même emplâtré, s’accapare une fois de plus de ce lauréat.

On l’attendait depuis un moment sous les projecteurs, c’est chose faite. Anthony Edwards, numéro un de la Draft 2020, remporte son premier titre de rookie du mois. L’arrière des Wolves a fait chuter le roi de Sacramento Tyrese Haliburton de son trône à l’Ouest. Il faut dire qu’avec une moyenne de 24 points par match durant ce mois de mars, il ne démérite pas son titre. Il a toujours fini ses matchs avec un minimum de 10 points marqués ce mois-ci, et compte quelques belles performances niveau scoring, notamment son match à 34 points contre les Blazers et celle contre les Suns où il compile 42 unités. En définitive, il termine ce mois avec une moyenne de 24,2 points par match, soit la troisième meilleure moyenne d’un joueur de moins de 20 ans sur un même mois dans l’histoire de la NBA (avec au moins 10 matchs au compteur sur cette période). Seuls LeBron James (26,3) et Carmelo Anthony (27,1) ont fait mieux. À tout cela, on ajoute 5,5 rebonds par match, pour 2,5 passes dé et 1,6 interception. Sans compter tous les highlights qu’il nous offre quasiment chaque soir. Grâce à ce mois XXL de sa part, il se relance dans la course au titre de Rookie de l’Année, course qui était dominée par son homologue de Sacramento, et surtout par LaMelo Ball.

No surprises. 𝐑𝐎𝐎𝐊𝐈𝐄 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐎𝐍𝐓𝐇 🏅 pic.twitter.com/6QwAxiPxCU — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) April 1, 2021

Most PPG in a month by a teenager in NBA history (min 10 games): 27.1 — Carmelo Anthony

26.3 — LeBron James

24.2 — Anthony Edwards pic.twitter.com/ibtBhzG5Kr — StatMagic (@statmuse) April 1, 2021

Eh oui, le rookie des Hornets, écarté des terrains depuis le 22 mars dernier, rafle tout de même le titre à l’Est, c’est dire sa domination parmi tous les jeunots de sa conférence. Il est donc l’unique possesseur de ce titre à l’Est depuis le début de la saison. Ce mois-ci, il s’est distingué par une performance en 30-5-5, devenant ainsi le troisième plus jeune joueur à réaliser une telle performance dans l’histoire de la NBA. En huit matchs joués ce mois-ci, il a enregistré une ligne de stats à 18,5 points par match, pour 5,3 rebonds, 5,4 passes dé et 1,8 interception. Des performances un poil en dessous du mois dernier (attention au déclin !!) mais largement suffisantes pour s’emparer du titre. Si LaMelo est top depuis le début de saison, il faut noter aussi que la concurrence à l’Est chez les rookies est assez faible, ayant pour seul réel opposant Immanuel Quickley qui montre de bonnes choses avec les Knicks, mais pas suffisamment pour rivaliser avec le meneur des Hornets. Toujours blessé, LaMelo devrait désormais laisser l’opportunité à ses concurrents de s’emparer du titre de rookie du mois d’avril à l’Est, histoire de faire croquer une part du gâteau à d’autres espoirs évoluant dans cette conférence.

🕺🏾 3rd youngest player in NBA history to record 30-5-5

💕 Led all EC rookies in PTS and ALL rookies in AST and STL per game.

🛸 Only rookie in last 60 years to lead the league in total PTS, AST, REB & STL at the All-Star break. CONGRATS @MELOD1P! 👏🏽 🔗: https://t.co/HMmT1jyfU4 pic.twitter.com/M6rqayTPpP — Charlotte Hornets (@hornets) April 1, 2021

Séduisants pendant ce mois de mars, Anthony Edwards et LaMelo Ball confirment leur statut de grand espoir de la Ligue en remportant – respectivement pour la première et la troisième fois – ce titre de rookie du mois. Qui a dit que la Draft 2020 était faible ?

Source texte : NBA.com