Nikola Jokic et James Harden élus joueurs du mois : un trophée de plus dans l’armoire, attention à garder de la place… pour le trophée final

Fin du mois oblige, la NBA a dévoilé ses deux meilleurs joueurs pour le mois de mars. Les heureux élus ? Nikola Jokic et James Harden. Et ça tombe bien, on risque de retrouver les deux pour une course en trois lettres dans quelques semaines.

Nommé joueur de la semaine dans ce mois, Jokic n’arrête plus d’affoler les compteurs de la TTFL (sauf hier soir) en enchaînant performances sur performances. Le Joker est donc logiquement nommé joueur du mois à l’Ouest. Après avoir remporté ce trophée pour décembre – janvier, Jokic remet ça histoire de rappeler à tout le monde qu’il est bel et bien présent pour la course au MVP. Il est ainsi le premier joueur de l’histoire des Nuggets à remporter cette récompense deux fois dans la même saison. Chapeau l’artiste. Préparez-vous pour sa ligne de stats, nettoyez-vous bien les yeux, prenez une grande inspiration et c’est parti. 27,1 points à 58,5% au tir dont 43,9% à 3-points et 82,7% aux lancers, 11,4 rebonds et 8,4 passes avec 1,3 interception pour clore le tout. Le Serbe a clairement passé un nouveau cap cette année avec des moyennes en hausse dans tous les secteurs. Son QI offensif se reflète dans cette progression au scoring – 19,9 points l’année dernière contre 26,8 points cette année. Et pour ce mois de mars, c’est 11 victoires en 14 matchs pour Denver. Actuellement cinquièmes de l’Ouest, les Nuggets auront à cœur de poursuivre sur leur lancée pour donner le titre de MVP à Jokic. Nous on lui lance un petit défi. Est-ce que le Joker serait capable de nous sortir une saison en triple-double afin de définitivement marquer le coup ? En tout cas, il est d’ores et déjà le meilleur big man de l’Ouest, et est en train de marquer énormément de points pour faire valoir son titre de Most Valuable Player.

The MVP season just continues rolling along 😤 #MileHighBasketball pic.twitter.com/zCGNCS4mqg — Denver Nuggets (@nuggets) April 1, 2021

Parlons maintenant de l’auto-proclamé MVP, James Harden. Ramesse vient d’être nommé meilleur joueur du mois de mars, après l’avoir été pour le mois de février. Comme nous l’indique NBA.com, Harden est le premier joueur à gagner les honneurs de joueur du mois dans chacun de ses deux premiers mois complets avec une nouvelle équipe. De plus, aucun joueur dans l’histoire des Nets n’avait jusque-là réussi à faire le back-to-back. Vous conviendrez donc qu’il est de plus en plus logique et nécessaire d’inclure le Barbu dans la discussion au titre du MVP. Pour ce mois de mars, James a bien noirci les feuilles de stats malgré des pourcentages pas tip top. 27,9 points à 43,8% au shoot dont 25,8% à 3-points et 87,7% aux lancers, 9,8 rebonds, 11,5 passes et 1,6 interception. De plus, ce mois de mars aura permis à Brooklyn de passer devant Philadelphie – à cause de l’absence de Joel Embiid notamment – et de finir premier de la Conférence Est avec un bilan pour le mois de mars plus qu’impressionnant de 11 victoires en 13 matchs (11-1 avec Harden sur le terrain). Harden aura bien profité de l’absence de Kevin Durant pour envoyer des stats à tout va, et nul doute qu’il continuera sur cette lancée pour s’approcher un peu plus d’une petite saison en triple-double, atteignable pour le commun des mortels.

BEARD WENT BACK-TO-BACK 🏆🏆@JHarden13 is your Eastern Conference Player of the Month for March!!! pic.twitter.com/LJAMCMXKTi — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) April 1, 2021

Deux joueurs qui sont dans la course finale au titre de MVP viennent d’engranger pas mal de points avec cette récompense – la deuxième pour Nikola Jokic et James Harden cette saison. Il se pourrait bien que l’on assiste à une des saisons les plus difficiles pour élire le MVP, et ça, c’est une bien belle chose.

Source texte : NBA.com