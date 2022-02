« James Harden a indiqué aux Nets et à Kevin Durant qu’il souhaite être à Brooklyn » : nouvelle update du Woj, on attend la réponse des Sixers

C’est le feuilleton du moment en NBA, et celui qui va dicter la planète basket jusqu’à la trade deadline de ce jeudi 10 février. James Harden restera-t-il à Brooklyn la semaine prochaine ? Les Nets sont ouverts à la discussion avec les Sixers, et la guerre des updates est donc lancée. Après un pavé envoyé dans la mare par Shams Charnia de The Athletic, c’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui est venu apporter son grain de sable et ses sources. Kevin Durant a apparemment envoyé quelques petits textos…

Retroussez vos manches, car les prochains jours risquent d’être musclés.

Actuellement dans une sale période, les Nets sont dans un trou qu’il ne pensaient jamais croiser avec leur effectif actuel, les défaites s’accumulant et les rumeurs de transferts s’accélérant. James Harden, qui n’a pas montré son meilleur visage avec Brooklyn ces derniers jours, est au coeur des débats. Est-ce que le barbu souhaite rester dans son équipe ? Est-ce que l’appel séducteur réalisé par les Sixers va-t-il le faire partir de l’équipe dirigée par Kevin Durant ? Ce dernier, qui est blessé, ne peut qu’observer le bordel ambiant. Mais ce n’est pas ce qui va empêcher KD de donner son avis. En effet, Adrian Wojnarowski est passé à la téloche ce samedi soir pour donner quelques informations précieuses sur la situation actuelle à Brooklyn, et les propos développés sont on ne peut plus intéressants.

Grosse update du Woj sur le dossier Harden : « James Harden a indiqué aux Nets et à KD qu’il souhaite être à Brooklyn, et le management prend ses mots très au sérieux. KD laisse les Nets faire leur travail, mais il veut que ça continue avec Harden. »pic.twitter.com/kJVehVmDKY — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2022

Voilà où en est Kevin Durant sur le dossier James Harden, selon ce qui m’a été rapporté. Il pense que ces Nets seraient capables de remporter plusieurs titres de champions NBA ensemble, avec Kyrie Irving et James Harden dans l’effectif. C’est ce qui explique pourquoi Durant a autant poussé les Nets à réaliser le transfert de Harden aux Rockets il y a un an. KD pense encore que cette équipe actuelle en est capable. Mais il pense aussi ceci et de manière très prononcée : Harden et tous les autres joueurs de Brooklyn vont devoir montrer qu’ils sont aussi consacrés que lui dans la quête du titre. Nous l’avons tous vu avec le niveau de jeu proposé par Kevin Durant, que ce soit la saison dernière, les Playoffs, les Jeux Olympiques et ce début de saison qui était celui d’un candidat MVP. James Harden a indiqué à KD et au management de Brooklyn qu’il souhaite être ici, et ils prennent ses propos très au sérieux. La trade deadline a lieu ce jeudi, et Kevin Durant ne dicte pas à Joe Tsai le propriétaire des Nets ou à Sean Marks le manager ce qu’il pense qu’ils doivent faire. Il les laisse faire leur travail. Mais il pense aussi ceci : lorsqu’il reviendra de sa blessure au genou, ce qui devrait être le cas un peu de temps après le break du All-Star Game fin-février, il souhaite avoir autour de lui un effectif aussi déterminé que lui à remporter ces titres de champions. Kevin Durant tient vraiment à ce que cela continue avec James Harden à Brooklyn, et je pense qu’il y a de très bonnes chances pour que ce soit le cas lorsqu’on dépassera la trade deadline de ce jeudi 10 février à 21h.

Info ? Intox ? Prenons les éléments un par un.

Déjà, il y a comme un sentiment de coup de poing sur la table donné par KD, dont on a voulu mieux définir le leadership après ses aventures à OKC puis Golden State. En bon patron qu’il est, Durant met à la fois les pendules à l’heure et a la légitimité pour ce faire. En effet, revenu d’une grave blessure au tendon d’Achille avec le maillot des Warriors, l’ailier évolue à un niveau stratosphérique sous le maillot des Nets et son envie d’apporter un titre à Brooklyn est indiscutable. Son jeu, ses performances et son attitude ne laissent aucun doute, ce qui peut forcément le frustrer quand il voit ce qui se passe autour de lui. Kyrie Irving qui joue un match sur deux, James Harden qui laisse planer le doute, comment ne pas être frustré dans une telle situation ? Durant a donc raison de dire fermement ce qu’il pense, en l’occurrence que ces Nets sont tout à fait capables de remporter un titre comme actuellement constitués, et qu’il a besoin de voir une motivation totale de ses coéquipiers dans la quête du trophée Larry O’Brien. Mais comme le Woj l’indique, ce n’est pas KD qui prendra la décision finale. Avec tout le poids qu’il a dans les décisions à Brooklyn, en toute logique puisque c’est lui le boss sur le terrain, Durant donnera évidemment son avis mais il laissera à Sean Marks et Joe Tsai le soin de trancher. Coup de comm ou pas, on peut y croire sur la pointe des pieds.

Ce qui nous mène du coup à Harden. La phrase est très importante, compte tenu du contexte actuel : il souhaite rester à Brooklyn, du moins après la trade deadline. C’est dans la lignée de ce que James a communiqué depuis plusieurs mois, du fait qu’il est concentré sur cette saison, qu’il pense que ce trio bien entouré est injouable, et qu’il veut remporter le titre avec cette équipe. Maintenant, difficile de croire à 100% au barbu suite à la décision prise cet automne, celle de ne pas prolonger avec les Nets. Pour certains, il ne s’agit que d’un business move légitime, permettant à Harden de revoir son contrat cet été avec Brooklyn. Mais pour d’autres, et c’est là que ça se corse, une telle prise de décision laisse forcément la porte ouverte à toute spéculation. Kevin Durant a prolongé les yeux fermés chez les Nets, pensant montrer la voie à ses deux coéquipiers stars. Aujourd’hui ? James Harden semble avoir un pied dedans et un pied dehors, tandis que Kyrie n’est pas à 100% dans l’effectif et sera lui aussi agent-libre cet été… Il faudra donc voir si les Sixers vont pousser à fond sur les 5 prochains jours, car les coulisses ouvertes par le Woj ce weekend semblent donner une direction : celle d’une franchise à Brooklyn qui ne va pas bien, certes, mais veut croire jusqu’au bout à ce trio d’enfer censé rouler sur la concurrence.

Kevin Durant sera bientôt de retour de sa blessure au genou. Mais qui seront les joueurs autour de lui ? Si on suit ses désirs, les Nets ne toucheront à rien et laisseront ce groupe se rattraper, dans l’espoir de tout effacer en remportant un titre NBA. Si le management est cependant trop flippé à l’idée de perdre James Harden contre peanuts cet été, l’explosion sera imminente et les propos récemment tenus seront jetés à la poubelle.

