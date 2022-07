On vous l’accorde, nous ne sommes actuellement pas dans la période la plus exaltante de la saison. Dans le cœur des fans NBA, le mois d’août rime bien souvent avec ennui. Et pour cause, les Playoffs se terminent en juin, la Free Agency bat son plein en juillet et les premiers matchs reviennent en septembre. Août ? C’est le mois des selfies sur un yacht, des cocktails sur les plages privées et des soirées dans des villas blindées. Pas vraiment le genre d’activités auxquelles le commun des mortels peut s’identifier. Alors pourquoi pas profiter de ces quelques semaines plus tranquilles pour faire le point sur les destinations les plus prisées par nos joueurs préférés lorsqu’ils partent en vacances ? Allez, on continue à Paris, parce qu’on ne pouvait pas envisager quitter la France sans passer par notre capitale.



Après avoir exploré le sud-est de notre pays – et Monaco – pour y dénicher un bon paquet de joueurs NBA venus se ressourcer à la mer, il nous faut désormais nous éloigner de celle-ci pour retrouver un lieu très fréquenté par les stars de la Ligue. Et même si on aime beaucoup Lyon, Toulouse, Lille ou encore Bibiche – oui, ce village existe –, il n’y a véritablement qu’une seule ville située dans les terres capable d’attirer autant de vedettes : Paris. De par sa renommée internationale, la capitale possède en effet quelques atouts séduisants pour ceux qui ont les moyens de passer tout un séjour à sillonner les hôtels cinq étoiles. Forcément, on avait envie de commencer avec quelqu’un qui est un grand connaisseur : Michael Jordan. Oui, His Airness est venu à de nombreuses reprises à Paris et il a ses habitudes. Qu’il soit en voyage d’affaires ou en anonyme, MJ est notamment un amateur des grands restaurants parisiens comme le Club Matignon. Bon, on ne va pas vous mentir, ça risque donc d’être compliqué de le croiser étant donné qu’il vit plutôt la nuit et que les lieux qu’il fréquente sont… disons légèrement un peu au-dessus de nos moyens.

Bien évidemment, Jordan apparaît également à Paris dans le cadre de promotions, comme beaucoup, BEAUCOUP d’autres joueurs NBA. Toutefois, ces derniers aiment répéter qu’il s’agit également de vacances pour eux, où le temps est partagé entre balades, shopping et sollicitations plus professionnelles. On peut également citer LeBron James qui, bien qu’il préfère les balades en yacht en Méditerranée, s’est souvent retrouvé dans la capitale pour faire sa promo comme en 2009, date de son premier passage en France. Après dix ans sans avoir posé un pied dans l’Hexagone, Joel Embiid était lui aussi revenu en 2018 à l’occasion d’un déplacement pour Adidas. Resté quelques jours sur Paname, Jojo avait eu le temps de visiter différents lieux comme le Louvre, devant lequel il avait posé. Déjà revenu à plusieurs reprises depuis, on peut d’ailleurs s’attendre à le revoir de plus en plus fréquemment, maintenant qu’il a obtenu la nationalité française. Petit conseil : si vous êtes fans des Sixers, parcourez les routes du Tour de France l’année prochaine, sur un malentendu vous tomberez peut-être sur un bonhomme de 2m13 avec une pancarte « Allez Alain Philippe. »

Je pensais que Pogacar etait parti pour gagner 10 tours d’affilée mais Vingegaard est trop fort. Il a fait une grosse erreur et c’était d’essayer de suivre les attaques de Roglic. Le Tour était MAGNIFIQUE cette année!!! #TourDeFrance — Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) July 24, 2022

S’il y a bien quelqu’un qui vient régulièrement passer une partie de ses vacances à Paris, c’est Russell Westbrook. Capitale de la mode non ? Forcément, c’est un titre qui parle à notre ami Russ. Dès qu’il le peut, ce dernier n’hésite pas à se rendre à la Paris Fashion Week et en profite ainsi pour se balader en ville, comme en témoignent les publications de ce dernier sur les réseaux sociaux. L’avantage de ne pas avoir de bague, c’est qu’on est en vacances plus tôt par définition. En 2018, à l’occasion des défilés de Dior ou encore Louis Vuitton, le meneur était d’ailleurs accompagné de Carmelo Anthony, Jaylen Brown et James Harden.

On ne peut pas non plus vous écrire ces lignes sans rappeler que Kobe avait également l’habitude de venir en France et notamment à Paris. Ayant vécu quelque temps à Mulhouse durant son adolescence, lorsque son père y jouait, le Mamba avait gardé une très bonne impression de la France et n’hésitait donc pas à passer dans la capitale lorsqu’il en avait le temps. Tracy McGrady a d’ailleurs récemment raconté qu’il avait passé des vacances à Paname avec la famille Bryant lorsque les deux Hall of Famers avaient encore 18 ans. Si l’un en profitait pour passer du bon temps, l’autre se butait aux vidéos de Michael Jordan et aux films de karaté. On vous laisse deviner qui faisait quoi. Enfin, on voulait terminer avec un exemple plus actuel puisqu’il date de… cette nuit. Dans sa story Instagram, Jordan Poole a en effet partagé une vidéo de lui en train de prendre des shoots dans un gymnase parisien à minuit. Quelques jours auparavant, le joueur des Warriors se trouvait en Grèce. On peut donc en déduire que même si les images semblent issues d’un workout tardif, l’amoureux des chats est de passage à Paris pour passer du bon temps avec ses potos.

Jordan est à Paris ! pic.twitter.com/O98u3Cm23y — Jordan Poole 🇫🇷 (@JordanPooleFR) July 27, 2022

Bon, pour le coup on pourrait dire que la grande majorité des stars de la NBA ont au moins une fois foutu les pieds dans Paris. On aura toutefois ici eu l’occasion de voir les différences entre les générations et les lieux les plus fréquentés par nos sportifs préférés. Qu’il s’agisse des restaurants, musées ou défilés de mode, Paname regorge d’endroits où les joueurs aiment se rendre.

