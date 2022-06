Les franchises sont prêtes, les joueurs et leurs agents aussi, c’est parti ! La Free Agency 2022 ouvre ses portes, un gigantesque bordel dans lequel on peut facilement se perdre. Voici donc le tableau complet qui récapitule tous les mouvements, transferts et signatures, pour ne pas perdre une miette d’info de cet été.

Chaque jour, vous pourrez retrouver ci-dessous les mouvements des joueurs, afin de s’assurer que vous n’avez absolument rien loupé. Du plus gros All-Star à la petite addition qui peut faire plaisir, voici les joueurs qui sont susceptibles de bouger et faire du bruit, sans oublier de régaler leur banquier. Le système est assez simple, colonne du milieu pour l’ancienne équipe, colonne à sa droite pour la nouvelle équipe si ça bouge, colonne tout à droite pour les contrats. Les contrats en rouge vous permettent de cliquer dessus, afin d’être redirigés automatiquement vers l’article officiel et détaillé de l’accord passé. De quoi tout avoir en tête, choisir entre le rapide et le plus pointilleux, et passer un été de rêve en connaissant toutes les signatures !

(!) Rappel important (!)

Les contrats ne peuvent être signés qu’à partir du 6 juillet.

Jusque là les accords resteront verbaux.

* PO : joueurs concernés par une player option

* TO : joueurs concernés par une team option

JOUEURS FRANCHISE EN 2022 FRANCHISE EN 2023 CONTRAT James Harden (PO) Sixers Russell Westbrook (PO) Lakers Bradley Beal Wizards Kyrie Irving (PO) Nets Gary Harris Magic Zach LaVine Bulls Ricky Rubio Pacers Miles Bridges Hornets Deandre Ayton Suns Andre Iguodala Warriors Thaddeus Young Raptors Joe Ingles Blazers Taurean Prince Wolves Jusuf Nurkic Blazers T.J. Warren Pacers Jeremy Lamb Kings Serge Ibaka Bucks Montrezl Harrell Hornets Derrick Jones Jr. Bulls Delon Wright Hawks Kyle Anderson Grizzlies Marvin Bagley III Pistons Tyus Jones Grizzlies Thomas Bryant Wizards P.J. Tucker Heat Ivica Zubac (TO) Clippers Chris Boucher Raptors Jarrett Culver Grizzlies Patty Mills (PO) Nets Collin Sexton Cavaliers Kevon Looney Warriors Bobby Portis (PO) Bucks Mo Bamba Magic Dennis Schröder Rockets Avery Bradley Lakers Hamidou Diallo (TO) Pistons JaVale McGee Suns Robin Lopez Magic Louis Williams Hawks Josh Jackson Kings Jalen Smith Pacers Bruce Brown Jr. Nets Kevin Knox Hawks Bryn Forbes Nuggets Gorgui Dieng Hawks Jake Layman Wolves Troy Brown Jr. Bulls Mike Muscala (TO) Thunder Donte DiVincenzo Kings Nicolas Batum Clippers Facundo Campazzo Nuggets Lonnie Walker IV Spurs Frank Jackson (TO) Pistons Ryan Arcidiacono Knicks Josh Okogie Wolves LaMarcus Aldridge Nets Paul Millsap Sixers Wayne Ellington Lakers Dwight Howard Lakers Blake Griffin Nets Ed Davis Cavaliers Udonis Haslem Heat Carmelo Anthony Lakers Rajon Rondo Cavaliers Markieff Morris Heat Aaron Holiday Suns Trey Lyles (TO) Kings Anfernee Simons Blazers Kent Bazemore Lakers Austin Rivers Nuggets Hassan Whiteside Jazz Andre Drummond Nets Dewayne Dedmon Heat Victor Oladipo Heat Otto Porter Jr. Warriors Ben McLemore Blazers Tony Snell Pelicans Rodney Hood Clippers Elfrid Payton Suns Bol Bol Magic Raul Neto Wizards Nemanja Bjelica Warriors Wesley Matthews Bucks Rodney McGruder Pistons Gary Payton II Warriors Tony Bradley (PO) Bulls Malik Monk Lakers Isaac Bonga Raptors Isaiah Hartenstein Clippers Matt Thomas Bulls Stanley Johnson (TO) Lakers Isaiah Roby (TO) Thunder Mitchell Robinson Knicks Bruno Fernando Rockets Jalen McDaniels (TO) Hornets Naz Reid (TO) Wolves Jalen Brunson Mavericks Damion Lee Warriors Cody Martin Hornets Nicolas Claxton Nets Eric Paschall Jazz Vlatko Cancar Nuggets Bismack Biyombo Suns Luguentz Dort (TO) Thunder Austin Reaves (TO) Lakers Luka Garza (TO) Pistons Oshae Brissett (TO) Pacers CJ Elleby Blazers Elijah Hughes Blazers Anthony Gill Wizards Jordan Nwora Bucks Jaylen Nowell (TO) Wolves Damian Jones Kings Yuta Watanabe Raptors Juan Toscano-Anderson Warriors Tristan Thompson Bulls Wenyen Gabriel (TO) Lakers Carsen Edwards (TO) Pistons Sam Hauser (TO) Celtics Lance Stephenson Pacers Juwan Morgan (TO) Celtics Goran Dragic Nets DeMarcus Cousins Nuggets Danuel House Jazz D.J. Augustin Lakers Luke Kornet Celtics DeAndre Jordan Sixers Caleb Martin Heat Tomas Satoransky Wizards Jevon Carter Bucks Devontae Cacok Spurs Isaiah Thomas Hornets Joe Wieskamp Spurs Amir Coffey Clippers Skylar Mays Hawks Greg Monroe Wolves Brandon Goodwin Cavaliers Moses Brown Cavaliers Jared Harper Pelicans Quinndary Weatherspoon Warriors Ishmail Wainright Suns Trent Forrest Jazz Nate Hinton Pacers Anthony Lamb Rockets Moses Wright Clippers Kyle Guy Heat Brodric Thomas Celtics Dru Smith Heat Gabe York Pacers Jay Huff Lakers Cassius Winston Wizards Gary Clark Pelicans Davon Reed Nuggets Matt Ryan Celtics Mason Jones Lakers Trevelin Queen Rockets Robert Woodard II Spurs Yves Pons Grizzlies Xavier Moon Clippers Chris Chiozza Warriors Theo Pinson Mavericks Admiral Schofield Magic Jay Scrubb Clippers Mac McClung Lakers D.J. Stewart Jr. Spurs Scottie Lewis Hornets Arnoldas Kulboka Hornets Malcolm Hill Bulls R.J. Nembhard Cavaliers Nathan Knight Wolves Sharife Cooper Hawks Myles Powell Sixers McKinley Wright IV Wolves Keljin Blevins Blazers Jamorko Pickett Pistons Ignas Brazdeikis Magic Quincy Douby Lakers David Duke Jr. Nets David Johnson Raptors Tyler Cook Bulls Markus Howard Nuggets Neemias Queta Kings Justin Champagnie Raptors Lindell Wiggington Bucks Melvin Frazier Thunder

Mises à jour fréquentes, afin de ne pas louper une miette de ce qui s’est passé sur le marché : on met ses lunettes et on regarde chaque contrat de plus près !