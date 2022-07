Laissé libre par les Kings, Donte DiVincenzo n’a pas mis longtemps pour rebondir au sein de la Ligue. L’arrière s’est mis d’accord avec les Warriors pour un contrat de deux ans.

Son idylle avec Sacramento n’aura finalement duré que quelques mois… Acquis en cours de saison en provenance de Milwaukee, Donte DiVincenzo quitte la capitale californienne après seulement 25 matchs disputés sous la tunique violette. On aurait pu s’attendre à ce que la direction lui propose un contrat pour aider les Kings à retrouver les Playoffs mais Sactown a préféré miser sur d’autres profils. Malik Monk a débarqué à la Free Agency, Kevin Huerter via un trade, de quoi rendre la présence de DiVincenzo beaucoup moins indispensable. Non prolongé par sa franchise, l’arrière n’a pas traîné pour retrouver un employeur. Shams Charania de The Athletic a annoncé durant la nuit que Donte allait renforcer les Warriors pour deux ans et 9,3 millions de dollars.

Free agent Donte DiVincenzo has agreed to a two-year, $9.3 million deal with the Golden State Warriors, sources tell @TheAthletic @Stadium. Player option in Year 2. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2022

Avec les départs successifs de Gary Payton II, Otto Porter Jr. et Nemanja Bjelica, le banc des Dubs commençait à manquer de joueurs fiables et l’ajout de DiVincenzo va faire du bien. Capable de faire le boulot en défense et avec un shoot extérieur qui a bien progressé ces dernières années, « DD » a tout pour se faire sa place au sein du système de Steve Kerr. Sa grave blessure durant les Playoffs 2021 avait marqué un véritable coup de frein dans sa carrière alors qu’il était un titulaire fiable du cinq des Bucks. Longtemps sur la touche et bien suppléé par Wesley Matthews et Pat Connaughton, il avait été sacrifié pour faire venir Serge Ibaka (qui a surtout fait banquette dans le Wisconsin). On l’imaginait rester à Sacramento et aider De’Aaron Fox sur le backcourt mais c’est finalement bien du côté de San Francisco que le natif de Newark fera trembler de la ficelle. Son arrivée devrait compenser en partie le départ de GP II mais Bob Myers risque bien de faire venir encore du monde pour renforcer sa second unit. Le marché est loin d’être fini chez les Dubs.

Donte DiVincenzo vient aider les Warriors et c’est une signature bien sentie pour Bob Myers. Le champion en titre part en quête de nouveaux soldats pour aller chercher le back-to-back en 2023.

