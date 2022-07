C’te bombe lâchée par la doublette Adrian Wojnarowski – Shams Charania jeudi soir… Kevin Durant a demandé à quitter les Nets ! Considéré comme l’un des plus grands attaquants de l’histoire du basket, son transfert serait sans aucun doute l’un des plus grands mouvements de joueur dans le monde du… sport en général. Et si on allait vérifier tiens ?

Enlevez quelques instants le filtre balle orange de vos binocles, on part à la recherche des transferts qui ont bougé les lignes comme le fera certainement celui de KD.

30 juin 2022. Quel bonheur de pouvoir accueillir votre frère, un General Manager de la NBA, chez vous, pour une belle soirée barbecue. « C’est bon, tout est géré, mes équipes sont sur le coup et dans tous les cas, notre effectif ne bougera pas. J’aurai peut-être deux trois SMS à gérer, mais rien de plus ». Vous êtes bien heureux, car vous n’avez pas spécialement l’occasion de le voir le reste de l’année en raison de son emploi du temps de ministre. Vos deux enfants jouent avec les siens, il fait beau car vous habitez dans une petite mais jolie maison en bord de côte à Los Angeles. Franchement, c’est royal et rien de pourrait empêcher la soirée de mal se passer. Jusqu’à 20h50. Un petit bruit d’oiseau sur le téléphone du frangin. Ce dernier agrippe l’appareil, l’allume et ses yeux traduisent quasi immédiatement d’un mélange de stupeur et d’immense excitation. « Bon, désolé Billy mais je vais devoir filer. Kevin Durant va bouger cet été ».

– « Kevin Durant ? Mais c’est un très gros joueur ça non ? » – « Ouais, le plus gros morceau de la NBA. On risque d’avoir le plus gros transfert de l’histoire du sport cet été. » – « Alors non, je t’arrête car d’autres joueurs ont crevé l’écran en matière de mouvement ».

C’est là que l’on vous quitte et que l’on revient chez TrashTalk, merci beaucoup car vous avez mis le doigt sur le sujet du papier. Et la bise à votre frangin qui ne va sans doute pas beaucoup pioncer avant longtemps. Quel point de comparaison pour ce qui va être l’un des plus gros trades de l’histoire du sport ? On s’est posé la question et, spoiler… ça va causer de football.

Neymar Jr – Paris Saint-Germain (2017)

Oui, vous y aurez sans doute pensé. Bien sûr qu’il est essentiel, indispensable de commencer par le transfert le plus cher de l’histoire du football. La folie des chiffres, puisque la star brésilienne a été échangée au FC Barcelone contre une indemnité de transfert de 222 millions d’euros. Après avoir tout gagné en Catalogne, le magicien tient à écrire seul sa propre légende. Tiens, ça nous rappelle quelqu’un ça. En même temps, avoir un garçon comme Léo Messi dans les pattes, ça vous empêche de prendre trop de soleil. Ni une ni deux, le PSG propose un salaire à la hauteur de ses attentes en plus d’un projet sportif complètement centré autour de lui. Après une première saison fantastique, le phénomène perd de la vitesse jusqu’à ne plus être que l’ombre de lui même ces derniers mois. Encore un joli parallèle tiens, puisque selon les derniers bruits de couloirs, il souhaiterait lui aussi quitter la ville lumière.

Paris Saint-Germain is very happy to announce the arrival of Neymar Jr ➡ https://t.co/lKFj4qPDYA #BemvindoNeymarJR 🇧🇷 pic.twitter.com/rSvlBiKX6D — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 3, 2017

Cristiano Ronaldo – Real Madrid (2009)

À 24 ans, CR7 a déjà dominé l’Angleterre comme peu l’ont fait avant lui. Sous les ordres de Sir Alex Ferguson, l’ailier gauche devient une véritable machine à buts complètement folle, qui défraie la chronique outre manche dès qu’il foule une pelouse de Premier League ou de Ligue des Champions. À l’été 2009, le Real Madrid parvient à s’offrir ses services au prix d’un transfert record à l’époque. 93 millions d’euros pour une carrière qui va prendre un nouveau tournant en Espagne et devenir l’une des plus belles épopées de l’histoire du ballon rond.

Leo Messi – Paris Saint-Germain (2021)

Le PSG, ce club de l’excès. En tout cas, une institution qui sait profiter de la panade financière des autres pour y tirer de beaux avantages. En grosse galère niveau finances, le FC Barcelone est obligé de lâcher son poulain de toujours, l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football. Si la signature se passe lors d’une fin de contrat, cela restera comme l’un des transferts les plus marquants de l’histoire. Une immense majorité de fans n’aurait jamais imaginé que La Pulga puisse un jour faire ses valises. Au final, quand on regarde quelles auront été les retombées pour Paris, il ne s’agit pas du plus grand transfert sur le plan sportif, loin de là. Dommage car au football, le but est justement de marquer des buts, et non de vendre des maillots.

BONUS – Aokiji chez Barbe Noire (2015)

Oh, on ne pensait pas voir ça ici. Pourtant, ça pourrait aussi rentrer dans le cadre d’un des plus gros transferts de l’histoire. Mettez un amiral de la Marine dans l’équipage de l’un des quatre empereurs du nouveau monde. Non, nous ne débattrons pas sur l’éternelle question de savoir qui est le plus fort entre un amiral et un empereur (même si c’est l’empereur) mais il faut reconnaître que ce recrutement fera sans doute date dans l’histoire du monde de One Piece. Est-ce que l’équipage au chapeau de paille aura le cran et la force nécessaire pour le battre ? Réponse à compter de fin juillet avec le début de la saga finale de l’oeuvre d’Eiichiro Oda.

Allez, c’est quoi vos choix sur cette question ? En tout cas, vous connaissez désormais les nôtres. Si jamais, on a aussi répondu à cette question en restant purement dans le basket et ça vaut le coup d’œil. Allez, on enchaîne car comme on dit… la Free Agency n’attend pas !

Source : sofoot.com / One Piece, vol. 79.