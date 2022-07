Il n’y avait que peu de doute sur cette prolongation, mais elle est désormais officielle. Jusuf Nurkic a apposé sa signature en bas à droite du petit papier stipulant qu’il prolonge l’aventure chez les Blazers… et c’est tout l’Oregon heureux de voir son Bosnian Beast rester dans le coin.

Certes, Nurkic squatte souvent l’infirmerie du Moda Center et les Blazers viennent de nous gratifier d’une saison régulière bien crade en l’absence de nombreux cadres, mais le pivot n’a pas grand chose à se reprocher individuellement parlant. Si les pépins physiques sont légion chez l’ancien back up de Nikola Jokic aux Nuggets, c’est aussi un double-double quasi assuré chaque soir dès qu’il foule le parquet. Tellement assuré que la côte pourrait parfois même être inférieure à 1 tiens. Pour continuer à profiter des services du déménageur balkanique, Portland a offert 70 millions sur 4 ans à Jusuf Nurkic, qui a bien sûr accepté cette petite augmentation salariale. Pour rappel, il touchait jusqu’à maintenant douze millions par saison. Le tarif reste très raisonnable pour un big man sur le marché actuel et nul doute qu’à 27 ans, il en reste encore dans le moteur du bonhomme avant d’approcher le rupteur.

Free agent C Jusuf Nurkic has agreed on a new four-year, $70 million deal to stay with the Portland Trail Blazers, @KlutchSports CEO Rich Paul tells ESPN. pic.twitter.com/6vmHrdOZI3 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2022

C’est Rich Paul – le célèbre agent de Klutch Sports en charge du Bosnien – qui a annoncé la nouvelle à ESPN. Et oui, il n’y a pas besoin de s’appeler LeBron James pour profiter des services de Paulo en personne. En même temps, avec 15 points, 11,1 rebonds et 2,8 passes par match cette saison, Nurkic méritait bien que le boss passe le coup de fil lui-même. Si les apports numériques sont cohérents avec le tarot, la véritable inconnue est et reste le corps en sucre de Jusuf. Avec seulement 101 matchs sur les 3 dernières saisons régulières, le risque de le voir à nouveau éloigné sporadiquement des terrains n’est pas à ignorer. Heureusement, il pourra compter sur sa doublure qui ne changera pas non plus puisque Drew Eubanks a également trouvé un accord pour rempiler avec les Blazeurz. Ce dernier a d’ailleurs très bien mis à profit l’absence du Nurk’ avec 14,5 points à 64,6% aux tirs et 8,5 rebonds en 22 matchs à Portland. Une fois tout cela dit, on insiste sur le fait que dans les bureaux du management, ça doit tout de même prier sévère pour que le numéro 27 reste en bonne santé et puisse mettre régulièrement des paillettes dans la vie des fans.

La priorité pour les Blazers était de resigner Anfernee Simons et Jusuf Nurkic. Le front-office s’est activé et a sorti le chéquier pour ces deux joueurs qui coûteront 170 millions de dollars sur les 4 prochaines saisons, mais ça vaut clairement le coup de tenter. Les Blazers solidifient de cette manière leur ossature avec un savant mélange de jeunesse et d’expérience pour retrouver les Playoffs au plus vite.

Source : Twitter @wojespn