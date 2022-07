En fin de contrat du côté d’Orlando, Gary Harris a finalement décidé de prolonger son bail dans la franchise floridienne. L’arrière a signé une extension de deux ans et 26 millions de dollars.

Très correct cette saison au Magic (11,1 points en 28 minutes, 38% de loin), Gary Harris arrivait à la Free Agency avec une étiquette de belle pioche potentielle pour un prétendant au titre. Un profil « 3&D », c’est toujours valuable sur le marché et on pouvait donc s’attendre à voir plusieurs équipes ambitieuses se positionner sur son cas. C’est d’autant plus vrai quand on sait que son nom était revenu dans plusieurs rumeurs d’échange autour de la dernière trade deadline. Les Playoffs, la course au Larry O’Brien, l’arrière ne devrait pas s’en approcher cette saison car il a décidé de prolonger son contrat à Orlando. Un vétéran bien précieux pour entourer Paolo Banchero et la jeune garde du Magic.

Orlando Magic guard Gary Harris has agreed on a two-year, $26 million contract extension, his agents Austin Brown and Aaron Mintz of @CAA_Basketball tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2022

26 millions sur deux ans, c’est un très joli chèque mais vu les prix du marché, ce n’est pas forcément trop choquant car c’est un profil recherché et c’est un deal qui sera facilement tradable si le joueur maintient un semblant de niveau. Capable de jouer avec les starters ou d’aider la second unit, Harris continuera d’apporter ses qualités défensives et son adresse à longue distance, un secteur où le Magic n’a pas spécialement brillé l’an passé (28ème pourcentage de la Ligue depuis le parking). Il sera intéressant de voir le rôle que lui réserve Jamahl Mosley car le backcourt d’Orlando est déjà bien fourni avec Cole Anthony, Markelle Fultz ou encore Jalen Suggs. Si le plan est de le mettre en lumière pour mieux le vendre, encore faut-il le faire jouer. Avec le départ de Robin Lopez à Cleveland et l’avenir plus qu’incertain de Terrence Ross (libre dans un an et qui semble avoir des envies de départ), le Magic s’assure au moins les services d’un joueur aguerri pour chaperonner ses jeunes pépites dans le vestiaire. Fun fact : il est le deuxième joueur le plus âgé de l’effectif alors qu’il n’a que… 27 ans.

Gary Harris et Orlando, ce n’est pas terminé ! L’arrière joue les prolongations avec la franchise floridienne et il viendra jouer au grand frère autour de la classe biberon du Magic. 13 millions pour un mentor, c’est bien payé.

Source texte : Adrian Wojnarowski / ESPN