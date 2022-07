Un seul être vous manque et tout est dépeuplé… ah bah non en fait. Le départ de Delon Wright devait laisser un petit vide dans le backcourt d’Atlanta mais les Hawks ont le bras long. Il n’aura fallu qu’une journée pour que ce trou soit comblé avec Aaron Holiday. La petite signature est intéressante puisque non engageante sur le long terme. Allez, on vous résume tout ça pendant votre café, votre Actimel et vos Chocapics.

Alors déjà, posez délicatement votre cuillère dans votre bol de lait, votre Yop ou votre tasse de café. Avec l’arrivée d’Aaron Holiday, les Hawks possèdent désormais deux des trois frères Vacances de la ligue. Réussir cet exploit le 1er juillet, aka le jour des grandes vacances… non c’est fort, il faut applaudir. Passé l’instant des jeux de mots foireux, il faut reconnaître que ce move est encore un joli coup réussi par les Faucons. Pourquoi ? Et bien d’abord, prenons le cas de Delon Wright. Sa saison passée ? 8,2 points, 4,8 rebonds, 2,8 passes. Oui, du bon petit joueur qui fait bien son boulot derrière Bodgan et Trae, et qui ravira les fans de Washington la saison prochaine. Pour le point comptablo-comptable, comme expliqué hier dans le papier concernant l’arrivée de Justin Holiday et Mo Harkless, la masse salariale des Hawks est actuellement un peu bouchée. Certes, M’sieur Wright est un fantastique joueur de basket, mais le conserver aurait coûté un certain prix à Atlanta et réduit considérablement sa marge de manœuvre estivale.

Free agent guard Delon Wright has agreed to a two-year, $16 million deal to sign with the Washington Wizards, his agent Greg Lawrence of @wassbasketball tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2022

Quand on sait qu’un certain John Collins est toujours sur le départ, il est impératif de conserver un peu de flexibilité pour pouvoir accueillir sereinement une contrepartie à la hauteur de leur potentiel ex joueur. C’est bien dans cet esprit que l’arrivée d’Aaron Holiday revêt un double intérêt. Déjà, le joueur n’est âgé que de 25 ans donc on peut tout à fait estimer qu’il lui reste une certaine marge de progression. Les apports sont bien sûr inférieurs à ceux de Wright puisque l’on tourne à 6,8 points, 2,5 rebonds et 3,4 passes, mais c’est le prix de la flexibilité. Oui car au delà d’un montant non dévoilé qui devrait en toute logique être très raisonnable, l’engagement contractuel n’est que d’une seule saison. Si jamais il faut faire sauter un fusible, ce sera possible avec Aaron.

Free agent Aaron Holiday has agreed to a one-year deal with the Atlanta Hawks, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2022

Allez, encore un petit transfert rondement mené par Atlanta, qui devrait maintenant arrêter de renforcer un secteur arrière prêt à repartir pour un tour en octobre. Reste maintenant à s’attaquer à la peinture et là les choses devraient certainement être un chouilla plus compliquées.

