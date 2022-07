En quête de renforts pour leur banc, les Cavs ont fait signer Robin Lopez et Raul Neto. Deux vétérans qui devraient faire du bien en relai de la jeunesse brillante de Cleveland.

Avec un trio Garland-Mobley-Allen pour gérer les affaires courantes, Cleveland a déjà tout ce qu’il faut pour préparer l’avenir. Le point important désormais est d’entourer ce jeune Big 3 avec des joueurs qui peuvent aider à ramener l’équipe en Playoffs. Éliminés au play-in après deux défaites contre les Nets et les Hawks, les Cavs ont payé une certaine inexpérience et la direction semble donc miser sur des profils plus aguerris pour éviter un second scénario malheureux au printemps prochain. La signature de Ricky Rubio va évidemment dans ce sens. L’Espagnol va pouvoir reprendre son histoire d’amour avec la franchise de l’Ohio et il était l’une des raisons principales de l’excellent début de saison de Cleveland l’an passé avant sa terrible blessure. Un bobo qui va encore mettre un peu de temps pour vraiment guérir et le meneur pourrait manquer le début de la prochaine saison. Qui pour assurer l’intérim derrière Darius Garland en attendant ? Raul Neto ! Le meneur de poche brésilien quitte Washington pour apporter son expérience et il devrait logiquement être le troisième choix au poste 1 dès le retour de Rubio.

Free agent guard Raul Neto is signing with the Cleveland Cavaliers, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2022

Le poste de meneur étant bien géré, Koby Altman a décidé de bétonner sa raquette une fois pour toute en ajoutant un nouveau géant à la bande. C’est Robin Lopez qui débarque à son tour dans l’Ohio. Mentor de luxe au Magic, le jumeau de Brook devrait prendre une place de back-up derrière Jarrett Allen. De la défense, des muscles supplémentaires dans la raquette, quelques petits hooks par-ci par-là, si possible pas de beef avec la mascotte locale, on part sur un joli coup de la part du GM.

Free agent center Robin Lopez has agreed to a one-year deal with the Cleveland Cavaliers, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2022



Reste maintenant à gérer les deux dossiers prioritaires de l’intersaison. Il y a la prolongation XXL de Darius Garland et elle se fait attendre pour le moment mais aussi le cas Collin Sexton. Agent libre restreint, l’arrière intéresse plusieurs équipes mais les Cavs seraient plutôt chauds à l’idée de matcher les offres. Reste à voir jusqu’où ils sont prêts à payer pour conserver la première moitié du fameux tandem « SexLand ».

Robin Lopez et Raul Neto vont apporter une touche d’expérience à Cleveland, qui réalise pour le moment une Free Agency très sérieuse. Reste plus qu’à finaliser les dossiers Garland et Sexton et Koby Altman pourra souffler un coup.

Source texte : Shams Charania / Adrian Wojnarowski