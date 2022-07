Basketball never stops ! La saison NBA est finie depuis trois semaines à peine, mais voici qu’elle s’offre sa prolongation annuelle. Comme d’habitude, les mini-championnats estivaux rassemblant certaines équipes se tiennent début juillet et c’est donc ce soir que la Summer League de San Francisco commence. Plusieurs rookies seront de sortie, alors ça vaut évidemment le détour !

Ouais, la Free Agency bat son plein actuellement mais pas question d’en oublier l’essentiel, à savoir la balle orange. Quatre équipes sont actuellement à San Francisco pour y disputer une sympathique ligue d’été : Lakers, Heat, Kings et Warriors. Il n’est bien sûr point question de retrouver Stephen Curry, LeBron James et Jimmy Butler, puisque ces derniers ne sont très logiquement pas convoqués pour jouer cette compétition. Il ne sera en revanche pas impossible de peut-être les apercevoir en bord de terrain, pour encourager un peu les copains et faire brûler l’applaudimètre. Mais alors, nous demanderez-vous, qui jouera cette Summer League ? Et bien pour chaque franchise, cette compétition est bien sûr une opportunité de récupérer un peu de droits d’image et donc de faire rentrer du cash, mais aussi de faire jouer des jeunes joueurs qui n’ont pas leur place le reste de la saison. Souvent, les derniers spots d’une équipe pour un camp d’entraînement sont attribués à des gars qui ont fait de belles choses durant l’été. Il faut donc mesurer toute l’importance de ce rendez-vous pour ceux qui aspirent à rejoindre la NBA.

Seaside native Jamaree Bouyea is playing in NBA Summer League with the @MiamiHEAT. His first three games are close to home 😊@bouyea_ycl & the Heat will play the California Classic with Warriors, Kings & Lakers. All games will be held at Chase Center. Here is the schedule: pic.twitter.com/6XDes6xd3m — Drea Blackwell (@KSBWDrea) June 29, 2022

Ce mini-tournoi sous les palmiers de San Francisco est aussi un moment important pour l’ensemble des observateurs de la ligue. Pourquoi ? Puisque les rookies fraîchement débarqués y joueront très certainement. Si le Heat, les Warriors et les Lakers n’ont pas sélectionné avant la fin du premier ou le début du second tour, il sera en revanche bien intéressant de regarder Keegan Murray – numéro 4 de la Draft 2022 – arborer pour la première fois les couleurs des Kings. Allez, on est vache car le Heat fera aussi jouer son rookie Nikola Jovic ainsi que Kyle Allman Jr., le pensionnaire américain du Paris Basketball. À côté de ces quelques gros noms, beaucoup de joueurs non draftés et de profils évoluant par-delà les mers, ainsi qu’Ed l’épicier et Baptiste le boulanger. Comme dit plus haut, chacun tentera de briller au maximum pour pourquoi pas taper dans l’œil d’un des nombreux recruteurs présents sur l’événement. Cette ligue est une sorte de bonus avant le début de celle de Las Vegas, qui rassemblera toutes les équipes et sera donc le gros événement basket du début d’été. Vous pourrez bien sûr suivre tout ça sur TrashTalk, et si vous êtes un assidu du live, tout se passe sur le NBA League Pass mais aussi sur BeIN Sports qui diffusera trois des quatre rencontres. Les Lakers et le Heat s’affronteront à 23h puis le derby Kings – Warriors sera lancé à 1h30 du matin.

On sort les grillades, la gourde, la bonne grosse enceinte et bien sûr le ballon de basket. C’est fait ? Allez, direction le terrain de basket le plus proche pour profiter des journées ensoleillées de juillet ! Aux USA, ce système est bien compris depuis un bon moment, alors n’oubliez pas d’ouvrir vos téléphones régulièrement pour suivre les résultats !

Source : NBA.com