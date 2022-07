Vous aimez les comebacks ? Ça tombe bien, on est là pour vous servir. Six mois après son départ des Cavaliers via un transfert, Ricky Rubio revient en tant qu’agent libre à Cleveland, où il a laissé pas mal de bons souvenirs lors de la première partie de saison 2021-22.

Les récentes rumeurs nous laissaient entendre qu’un potentiel retour du meneur espagnol dans l’Ohio était possible. C’est désormais chose faite. C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a balancé l’info ce vendredi après-midi, avant que Chris Haynes de Yahoo Sports ne vienne ajouter quelques précisions concernant les modalités du deal. On part ainsi sur un contrat de trois ans à 18,4 millions de dollars, un joli petit deal qui récompense le très bon passage de Rubio à Cleveland cette saison avant sa grosse blessure au genou. Pour rappel, Ricky était arrivé chez les Cavs en août 2021 dans le cadre du trade envoyant notamment Taurean Prince dans le Minnesota, et très vite son impact s’est vu sur la jeune équipe de Cleveland. Son expérience, son intelligence de jeu et sa capacité à fluidifier un collectif ont aidé la bande à Darius Garland à franchir un cap qu’on n’attendait pas forcément, en tout cas pas si vite. Au 28 décembre, après 34 matchs, les Cavaliers affichaient un bilan de 20 victoires pour 14 défaites, synonyme de cinquième place à l’Est. L’une des belles histoires de la saison se situait donc dans l’Ohio, avec le trio Garland – Mobley – Allen en vedette mais également un Rubio en mode renaissance après une campagne compliquée chez les Wolves. Une rupture d’un ligament du genou a malheureusement mis un terme à la saison de Ricky, et Cleveland a été éliminé au buzzer dans la course aux Playoffs. Mais l’impact de Rubio n’a lui visiblement jamais quitté les esprits du management de la franchise.

Ricky Rubio and the Cavs have agreed to a 3-year, $18.4 million deal, sources tell @ChrisHaynes. ➡️ https://t.co/GIPBfF9PKL pic.twitter.com/bUJa5DYXsR — Yahoo Sports (@YahooSports) July 1, 2022

Quand il a été tradé aux Pacers en février (contre Caris LeVert) suite à sa grosse blessure, Ricky Rubio ne fermait pas la porte à un futur retour à Cleveland. Il savait que les Cavaliers l’avaient transféré car il représentait un contrat expirant et que sa saison était terminée, et les Cavs eux-mêmes envisageaient un futur retour de Tricky Ricky. Car dans le rôle de meneur expérimenté qui gère une second unit en sortie de banc, Rubio fait partie des meilleurs dans le circuit NBA (en imaginant qu’il revienne à son niveau pré-blessure). C’est un besoin que le manager général Koby Altman voulait combler à l’intersaison, c’est donc chose faite même si Rubio ne sera pas dispo tout de suite. Il est en effet toujours en mode rééducation et pourrait ne pas rejouer avant le début de l’année 2023. Une absence qui ne fait visiblement pas peur aux Cavaliers, preuve supplémentaire avec ce contrat de trois ans qui lie la franchise à Rubio jusqu’en 2025. Ce qui sera désormais intéressant de voir, c’est l’impact potentiel de cette signature sur le dossier Collin Sexton, agent libre restrictif cet été. Restera ? Restera pas ? Selon les dernières rumeurs de Sports Illustrated, les Cavs envisagent de matcher les offres sur Sexton, à condition qu’elles restent raisonnables. Et par « raisonnables », on entend dans les 12 millions de dollars à l’année. Affaire à suivre.

En attendant le dénouement concernant le dossier Sexton, Ricky Rubio et les Cavaliers officialisent leurs retrouvailles en ce deuxième jour de Free Agency. Des retrouvailles qui donnent le smile quand on se souvient de l’efficacité de leur cohabitation il y a quelques mois.

Sources texte : ESPN / Yahoo Sports