Arrivé sur le marché des agents libres pas plus tard qu’hier, Luguentz Dort n’ira nulle part cet été. Lors de la première demi-heure après l’ouverture de la Free Agency 2022, on a effectivement appris que le Canadien de 23 ans prolongeait son aventure à Oklahoma City pour un joli pactole.

Il y a quelques jours, quand Sam Presti avait laissé entendre que le Thunder envisageait d’activer sa team option sur Luguentz Dort, on commençait à avoir quelques doutes sur l’avenir du principal intéressé à Oklahoma City. En effet, qui dit team option activée en 2022 dit agent libre non restrictif en 2023, ce qui aurait pu ouvrir la porte à un départ de Dort dans un an. Mais finalement, celui qu’on appelle Lu dans le jargon fait bien partie du projet Thunder. Seulement un jour après avoir fait de son joueur un agent libre restrictif en déclinant sa team option, la franchise d’Oklahoma City a sécurisé Lu Dort avec un très joli contrat de 87,5 millions de dollars sur cinq ans. On passe ainsi sur un salaire annuel de 17,5 millions de billets verts, alors que son contrat précédent était de… 5,4 millions sur quatre saisons. C’est donc officiel, Dort ne fait désormais plus partie des contrats les plus rentables de la Ligue, certains disant même à chaud sur l’oiseau beau qu’il passe directement dans la catégorie des mecs surpayés. On vous laisse faire votre propre avis sur la question mais on tient à rappeler que Lu Dort a su s’imposer ces dernières années comme l’un des défenseurs les plus solides du circuit NBA, tout en montrant des progrès offensifs par inintéressants dans le projet tanking rebuilt d’Oklahoma City (17,2 points de moyenne cette saison).

Free agent G Lu Dort has agreed to a five-year, $87.5M deal to stay with the Oklahoma City Thunder, his agent Thad Foucher of Wasserman tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2022

Ce projet justement, Lu Dort le connaît bien. Il a d’abord participé à la belle saison 2019-20 avec le Thunder, saison où il s’est fait une place à OKC malgré un statut de non-drafté et où il a goûté aux Playoffs aux côtés notamment de Chris Paul, Shai Gilgeous-Alexander et Dennis Schroder. On se rappelle encore de son énorme boulot défensif réalisé sur James Harden au premier tour face aux Rockets dans la bulle, tout comme son Game 7 à… 30 pions et 6/12 du parking. Le boss du Thunder Sam Presti a évidemment décidé ensuite de tout raser ou presque, et Dort était aux premières loges pour comprendre comment tanker en beauté en NBA. Cela lui a permis de gagner en responsabilité au milieu des nombreuses défaites et branlées encaissées, mais aujourd’hui ce nouveau contrat tout juste signé montre qu’il représente bien l’un des piliers de la reconstruction du Thunder aux côtés de Shai, Josh Giddey, et l’ensemble des jeunots qui viennent d’arriver à la Draft 2022 dont Chet Holmgren (pick #2) et le Frenchie Ousmane Dieng.

À 23 piges et après avoir bien bataillé pour se faire une vraie place en NBA, Lu Dort est récompensé par un gros deal atteignant quasiment les 90 millions de dollars. L’ailier canadien est désormais lié avec le Thunder jusqu’à la saison 2026-27, alors avec un peu de chance il pourra voir OKC redevenir compétitif au sein de la Conférence Ouest.

Source texte : ESPN