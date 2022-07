Contrairement à d’autres, c’est un dossier qui ne comportait que peu de suspense. Bobby Portis et les Bucks, c’est fait pour durer et on vient d’en avoir la confirmation quelques minutes seulement après l’ouverture du marché de la Free Agency 2022. Deux ans après son arrivée à Milwaukee, l’intérieur prolonge sa belle aventure à Cream City !

Quand Bobby Portis a décliné sa player option mercredi soir, on s’en doutait que c’était pour mieux prolonger chez les Bucks, le tout avec un salaire bien plus élevé que les 4,5 millions de son option. C’est désormais officiel, et on a les termes de l’accord. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, Portis vient de signer un tout nouveau contrat avec Milwaukee d’une valeur de 49 millions de dollars sur quatre ans. C’est simple, il n’aurait pas pu espérer de plus gros deal que ça de la part des Daims, qui prouvent ainsi à quel point ils tiennent à lui. Et en plus de ce joli contrat, Bobby a également obtenu selon Shams Charania (The Athletic) une petite player option sur la quatrième année, toujours pratique pour gagner en flexibilité surtout quand on sait que le salary cap pourrait exploser en 2025. Tout ça pour dire que ce deal, c’est en quelque sorte la plus belle des récompenses pour un joueur qui est tout simplement devenu l’un des chouchous du public de Milwaukee depuis son arrivée à l’intersaison 2020.

« Bobby ! Bobby ! » Voilà ce que le public a pris l’habitude de scander depuis les Playoffs 2021 et le run triomphal des Bucks vers la bague de champion. Jouant un rôle crucial aux côtés du Big Three Giannis – Middleton – Holiday dans la quête du titre, Portis est rentré dans le cœur des fans de Milwaukee à travers son activité, son énergie et sa belle productivité. Et si les Bucks n’ont pas réussi à défendre leur titre cette année, Portis a rempli sa part du boulot en sortant sa meilleure campagne statistique en carrière : 14,6 points, 9,1 rebonds, le tout à 48% au tir dont 39% du parking en 28,2 minutes par match, bref c’est du solide et on comprend pourquoi la bande au Greek Freak a fait le maximum pour le garder. Titulaire à 59 reprises cette saison contre seulement sept la campagne précédente, Portis a notamment dû combler l’absence de pivot titulaire Brook Lopez, blessé au dos dès le premier match de la saison et absent jusqu’à la mi-mars. Des responsabilités supplémentaires qu’il a su assumer même si évidemment, il n’apporte pas les mêmes atouts qu’un Lopez notamment dans la protection de l’arceau. Au final, ce nouveau contrat signé par Portis est surtout le symbole d’une intégration réussie et d’une belle histoire entre Bobby et Milwaukee. Une histoire qui ne pouvait que durer après les expériences mitigées à Chicago, Washington et New York.

Bobby Portis prolonge aux Bucks pour quasiment 50 millions de dollars sur quatre ans, en voilà un joli contrat pour le chouchou de Milwaukee. Un contrat bien mérité après avoir été l’un des joueurs les plus sous-payés de la NBA ces deux dernières années.

