Faisant partie des joueurs devant se prononcer sur leur player option avant la deadline de ce mercredi 29 juin, Bobby Portis a choisi de la décliner pour devenir agent libre. Pas vraiment une surprise, et pas besoin de vous inquiéter si vous êtes fan des Bucks.

Sans aucun doute, Bobby Portis représentait l’un des meilleurs rapports qualité/prix cette saison. Plus de 14 points et 9 rebonds de moyenne en 28 minutes, à quasiment 48% au tir dont 39% à 3-points, en voilà une belle petite production. Production qui est encore plus belle quand on sait que Bobby n’était payé que 4,3 millions de dollars. Mais à un moment donné, faut en profiter pour remplir le compte en banque et c’est exactement ce que compte faire Portis. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, l’intérieur de 27 ans a logiquement choisi de décliner sa player option à 4,6 millions de dollars, devenant par la même occasion agent libre. Bien évidemment, qui dit agent libre dit potentiel départ. Comme chaque joueur en fin de contrat, Bobby va pouvoir tester le marché de la Free Agency s’il le souhaite, lui qui est aujourd’hui en position de force après avoir sorti sa saison la plus productive en carrière. Mais que les supporters de Milwaukee se rassurent. Si dans la théorie les Bucks peuvent perdre Portis sans aucune contrepartie, dans la pratique ils devraient le voir revenir à travers un contrat sur plusieurs saisons.

🚨 Bobby Portis devrait refuser sa player option d’ici jeudi (4,5 millions). Pas d’inquiétude cependant côté Bucks, la plupart des managers s’attendent à ce que l’intérieur et Milwaukee prolongent sur un meilleur deal : 48 millions sur 4 ans ont été susurrés. Bobby reste. pic.twitter.com/gh5fIuqg29 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2022

Comme l’indique… Bobby Marks d’ESPN, Bobby Portis peut signer une prolongation avec les Bucks allant jusqu’à 49 millions de dollars sur quatre ans, soit un salaire annuel d’un peu plus de 12 millions de dollars. On verra si ça se confirme dans les premiers jours de la Free Agency, en tout cas cela correspond déjà beaucoup plus au niveau du bonhomme et c’est le genre de deal qui peut convenir à la fois à l’intérieur et à la franchise des Bucks. De chaque côté, on a envie de continuer l’aventure. Portis a trouvé une vraie maison à Milwaukee et est même devenu l’un des chouchous de la fanbase des Daims en 2021, lui qui a grandement participé au parcours de champion de la bande à Giannis. Et les Bucks ont conscience aujourd’hui de tout ce qu’il peut apporter : de l’énergie, du spacing, une présence intérieure, une capacité de se décaler sur le poste 5 s’il le faut (comme on a pu le voir cette saison lorsque Brook Lopez squattait l’infirmerie), et surtout il y a ce lien éternel qui rapproche Portis de l’ensemble de ses coéquipiers champions l’an dernier. Pour toutes ces raisons, on a un peu de mal à imaginer Bobby porter un autre maillot que celui de Milwaukee en 2022-23.

Bobby Portis et les Bucks, c’est donc fait pour durer. Reste plus qu’à officialiser ça dans les heures à venir avec la signature d’un joli petit contrat. Rendez-vous dès jeudi soir pour boucler le dossier ?

Source texte : ESPN